Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Франції попередили про наступні хвилі пандемії після цієї осені

Понеділок, 2 листопада 2020, 18:47

Наукова рада при уряді Франції попередила, що друга хвиля пандемії коронавірусу, з якою зараз бореться Європа, буде не останньою. 

Про це йдеться у доповіді експертів, яка була представлена французькому уряду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

"Нас чекають довгі місяці у вкрай складній ситуації", - попереджають французькі експерти у документі, який був представлений владі 26 жовтня, за два дні до введення у Франції повторного локдауну. Документ був оприлюднений 2 листопада.

"Дуже складно передбачити, як довго триватиме друга хвиля, оскільки це залежить від самого вірусу, кліматичної обстановки, заходів, які будуть прийняті, щоб стримати поширення вірусу, дотримання цих заходів і, отже, їх впливу", - наголошується в документі.

На думку французьких вчених, друга хвиля може закінчитися в кінці цього - на початку наступного року. Однак, якими б не були вжиті владою заходи, нові хвилі пандемії неминучі "до появи перших вакцин або лікування", попереджає наукова рада.

Повторний карантин був введений у Франції в ніч на 30 жовтня. Обмежувальні заходи будуть діяти в країні мінімум до 1 грудня.

Теми: коронавірусепідеміяФранція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Арахамія розповів про розмову з главою КС: закон про землю не чіпали

У місті на Київщині проведуть другий тур: "слуга" проти представника "ЄС"

Зеленський наполегливо попросив "слуг" ухвалити "жорсткі рішення" щодо КС

Винуватець загибелі цілої сім'ї у ДТП отримав 10 років тюрми

Справа Порошенка: ДБР просить допомоги у Панами, Кіпру і Віргінських островів

В Україні вже обрали понад 2 тисячі депутатів і 27 мерів

Усі новини...
коронавірус
Ryanair втратила понад 400 мільйонів євро через пандемію
Карантин майже не вплинув на перекази українських трудових мігрантів
Прем’єр Британії побоюється, що смертей від "другої хвилі" буде удвічі більше, ніж навесні
Останні новини
19:10
Кравчук: У Зеленського є план "Б" щодо Донбасу
19:06
Держбюджет за січень-жовтень недовиконали на понад 7,5 мільярда
18:57
ОАСК відмовився визнавати вибори недійсними за позовами Пальчевського
18:47
У Франції попередили про наступні хвилі пандемії після цієї осені
18:11
Арахамія розповів про розмову з главою КС: закон про землю не чіпали
18:09
За день до виборів у США проголосували рекордні 95 мільйонів американців
18:04
Масовий розстріл на Житомирщині: поліція все з'ясувала, і справа пішла в суд
18:03
Міжбанк: Гривня продовжує знецінюватися
17:56
Як уникнути отруєння грибами та що робити, якщо це вже сталося. Пояснення МОЗ
17:54
В центрі Києва чоловік погрожував підірвати ресторан
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!