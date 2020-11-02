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У Франції попередили про наступні хвилі пандемії після цієї осені

Понеділок, 2 листопада 2020, 17:47

Наукова рада при уряді Франції попередила, що друга хвиля пандемії коронавірусу, з якою зараз бореться Європа, буде не останньою. 

Про це йдеться у доповіді експертів, яка була представлена французькому уряду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

"Нас чекають довгі місяці у вкрай складній ситуації", - попереджають французькі експерти у документі, який був представлений владі 26 жовтня, за два дні до введення у Франції повторного локдауну. Документ був оприлюднений 2 листопада.

"Дуже складно передбачити, як довго триватиме друга хвиля, оскільки це залежить від самого вірусу, кліматичної обстановки, заходів, які будуть прийняті, щоб стримати поширення вірусу, дотримання цих заходів і, отже, їх впливу", - наголошується в документі.

На думку французьких вчених, друга хвиля може закінчитися в кінці цього - на початку наступного року. Однак, якими б не були вжиті владою заходи, нові хвилі пандемії неминучі "до появи перших вакцин або лікування", попереджає наукова рада.

Повторний карантин був введений у Франції в ніч на 30 жовтня. Обмежувальні заходи будуть діяти в країні мінімум до 1 грудня.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусепідеміяФранція
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