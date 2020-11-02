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Глава МЗС пообіцяв розібратись з недопуском українців в Білорусь для трансплантації

Понеділок, 2 листопада 2020, 20:07

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що доручив з’ясувати інформацію про недопуск в Білорусь українців, які оплатили трансплантацію у білоруських лікарнях, та вирішити проблему. 

Про це Кулеба написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда". 

"Я вже доручив нашому посольству в Білорусі з'ясувати всі обставини ситуації та максимально сприяти її вирішенню", - написав Кулеба. 

Він порадив громадянам у разі виникнення проблем з в’їздом для лікування звертатись до посольства України в Білорусі. 

"Ми докладемо всіх зусиль, аби вирішити вашу проблему", - пообіцяв міністр.

Раніше ЗМІ повідомили, що білоруські прикордонники не пропускають на територію Білорусі громадян України, які готуються до вже оплаченої пересадки нирки в Мінську та Бресті.

З 1 листопада Білорусь офіційно тимчасово призупинила перетин кордону для в'їзду іноземних громадян та осіб без громадянства в автомобільних пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних станціях, пунктах пропуску в річкових портах для запобігання поширенню інфекції, викликаної COVID-19.

Через обмеження, запроваджені Білоруссю, пасажиропотік на кордоні з Україною впав на 15%. На цих вихідних білоруська сторона не пропустила та повернула на територію України 20 громадян України та 2 іноземців.

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