Глава МЗС пообіцяв розібратись з недопуском українців в Білорусь для трансплантації

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що доручив з’ясувати інформацію про недопуск в Білорусь українців, які оплатили трансплантацію у білоруських лікарнях, та вирішити проблему.

Про це Кулеба написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я вже доручив нашому посольству в Білорусі з'ясувати всі обставини ситуації та максимально сприяти її вирішенню", - написав Кулеба.

Він порадив громадянам у разі виникнення проблем з в’їздом для лікування звертатись до посольства України в Білорусі.

"Ми докладемо всіх зусиль, аби вирішити вашу проблему", - пообіцяв міністр.

Раніше ЗМІ повідомили, що білоруські прикордонники не пропускають на територію Білорусі громадян України, які готуються до вже оплаченої пересадки нирки в Мінську та Бресті.

З 1 листопада Білорусь офіційно тимчасово призупинила перетин кордону для в'їзду іноземних громадян та осіб без громадянства в автомобільних пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних станціях, пунктах пропуску в річкових портах для запобігання поширенню інфекції, викликаної COVID-19.

Через обмеження, запроваджені Білоруссю, пасажиропотік на кордоні з Україною впав на 15%. На цих вихідних білоруська сторона не пропустила та повернула на територію України 20 громадян України та 2 іноземців.