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ВООЗ не рекомендує ремдесивір для пацієнтів з COVID-19

П'ятниця, 20 листопада 2020, 10:37
Фото arstechnica.com

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує не використовувати препарат ремдесивір для пацієнтів з COVID-19 незалежно від тяжкості захворювання, оскільки доказів, що він покращує стан пацієнтів немає.

Джерело: сайт ВООЗ

Дослівно: "ВООЗ рекомендує не застосовувати ремдесивір для пацієнтів з COVID-19. Ця рекомендація є частиною інструкції щодо клінічної допомоги при COVID-19".

Деталі: Настанови були розроблені у співпраці з неприбутковою організацією Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC), яка надавала методологічну підтримку.

Робота над цими рекомендаціями розпочалась 15 жовтня, коли Програма солідарності ВООЗ опублікувала проміжні результати застосування ремдесивіру.

Дані отримані від 4 незалежних досліджень і понад 7000 пацієнтів не засвідчили суттєвого впливу на смертність, необхідність штучної вентиляції легенів, час до клінічного поліпшення та інші важливі для пацієнта результати.

Група з розробки керівних принципів визнала, що необхідні додаткові дослідження, особливо для забезпечення більшої достовірності доказів для конкретних груп пацієнтів. Вони також підтримали те, що ремдесивір треба продовжити досліджувати.

Передісторія: 

Українська правда
Теми: коронавірусздоров'я


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