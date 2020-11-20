ВООЗ не рекомендує ремдесивір для пацієнтів з COVID-19
Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує не використовувати препарат ремдесивір для пацієнтів з COVID-19 незалежно від тяжкості захворювання, оскільки доказів, що він покращує стан пацієнтів немає.
Джерело: сайт ВООЗ
Дослівно: "ВООЗ рекомендує не застосовувати ремдесивір для пацієнтів з COVID-19. Ця рекомендація є частиною інструкції щодо клінічної допомоги при COVID-19".
Деталі: Настанови були розроблені у співпраці з неприбутковою організацією Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC), яка надавала методологічну підтримку.
Робота над цими рекомендаціями розпочалась 15 жовтня, коли Програма солідарності ВООЗ опублікувала проміжні результати застосування ремдесивіру.
Дані отримані від 4 незалежних досліджень і понад 7000 пацієнтів не засвідчили суттєвого впливу на смертність, необхідність штучної вентиляції легенів, час до клінічного поліпшення та інші важливі для пацієнта результати.
Група з розробки керівних принципів визнала, що необхідні додаткові дослідження, особливо для забезпечення більшої достовірності доказів для конкретних груп пацієнтів. Вони також підтримали те, що ремдесивір треба продовжити досліджувати.
Передісторія:
- 16 жовтня Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що "Ремдесивір" майже не знижує смертність через COVID-19.
- Попри це ДП "Медичні закупівлі України" Міністерства охорони здоров’я 22 жовтня уклало угоду з пакистанською компанією "BF Biosciences Limited" про закупівлю препарату ремдесивір на суму 19,33 млн грн.
- За даними МОЗ, смертність від COVID-19 в Україні становить менш як 2%.