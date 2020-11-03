Головні новини понеділка і ночі: КС і ринок землі, справи проти Порошенка

КС скасував збори суддів і візьметься за ринок землі, ДБР звернулося за міжнародною правовою допомогою для розслідування провадження відносно Порошенка, — актуальні новини 2 листопада.

Про КС і ринок землі

Конституційний Суд скасував заплановані на 2 листопада збори суддів і має намір розглядати питання щодо ринку землі.

Однак, коли голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зустрівся з очільником КС Олександром Тупицьким, той запевнив, що Суд не планує найближчим часом розглядати подання нардепів про неконституційність закону про землю.

Про розслідування справи Порошенка

Слідчі ДБР звернулися за міжнародною правовою допомогою для розслідування провадження відносно колишнього президента Петра Порошенка.

Адвокат Порошенка заявив, що слідчі ДБР звернулися по допомогу до Кіпру, Панами і Віргінських островів після наради силовиків у президента Володимира Зеленського.

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