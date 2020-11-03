Єрмак: Скасування законів, що змушують чиновників декларувати статки, не буде

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що ніякого часткового або повного скасування законів, які змушують чиновників декларувати свої доходи, не буде, а Україна буде розвиватися тільки в демократичній та антикорупційної парадигмі.

Джерело: Єрмак у Facebook

Пряма мова: "Ніяких відкатів до вчорашнього дня і непрозорих домовленостей на вищому рівні не може бути. Ніяких часткових або повних відмін тих чи інших базових законів, які змушують чиновників декларувати свої доходи. Це принципово.

Україна може і буде розвиватися тільки в демократичній та антикорупційної парадигмі".

Деталі: Єрмак додав, що Україна "ніколи більше не повернеться до традиційних олігархічних практик", а завжди буде дотримуватися своїх демократичних цінностей, серед яких "ключове місце займає нульова терпимість до будь-яких проявів номенклатурної корупції".

За його словами, що наразі в Україні – класична політична криза, спровокована низкою рішень Конституційного суду і "ситуативним антипрезидентським союзом відомих політичних груп".

Він додав, що "ситуація складна і вимагає жорстких і командних рішень", але підкреслив, що "подібні кризи – основа всіх сучасних демократій", бо дозволяють долати внутрішні конфлікти і вирішувати суспільні протиріччя.

За словами Єрмака, наразі президент Володимир Зеленський зайняв вкрай виразну і сильну позицію і "у черговий раз довів, що саме він є головним борцем із корупцією в Україні".

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