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Єрмак: Скасування законів, що змушують чиновників декларувати статки, не буде

Вівторок, 3 листопада 2020, 08:29
Єрмак: Скасування законів, що змушують чиновників декларувати статки, не буде
Фото ОПУ

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що ніякого часткового або повного скасування законів, які змушують чиновників декларувати свої доходи, не буде, а Україна буде розвиватися тільки в демократичній та антикорупційної парадигмі.

Джерело: Єрмак у Facebook    

Пряма мова: "Ніяких відкатів до вчорашнього дня і непрозорих домовленостей на вищому рівні не може бути. Ніяких часткових або повних відмін тих чи інших базових законів, які змушують чиновників декларувати свої доходи. Це принципово.

Україна може і буде розвиватися тільки в демократичній та антикорупційної парадигмі".

Деталі: Єрмак додав, що Україна "ніколи більше не повернеться до традиційних олігархічних практик", а завжди буде дотримуватися своїх демократичних цінностей, серед яких "ключове місце займає нульова терпимість до будь-яких проявів номенклатурної корупції".

За його словами, що наразі в Україні – класична політична криза, спровокована низкою рішень Конституційного суду і "ситуативним антипрезидентським союзом відомих політичних груп".

Він додав, що "ситуація складна і вимагає жорстких і командних рішень", але підкреслив, що "подібні кризи – основа всіх сучасних демократій", бо дозволяють долати внутрішні конфлікти і вирішувати суспільні протиріччя.

За словами Єрмака, наразі президент Володимир Зеленський зайняв вкрай виразну і сильну позицію і "у черговий раз довів, що саме він є головним борцем із корупцією в Україні".

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Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • 29 жовтня після засідання РНБО, яке скликав президент Володимир Зеленський, доступ до реєстру електронних декларацій відновили. 
  • В ніч з 29 на 30 жовтня Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким запропонував припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції". 
  • У відповідь на рішення КС, зранку 30 жовтня під будівлею суду відбулась акція протесту: учасники кидали шини та палили фаєри. 
  • Невдовзі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли кримінальне провадження щодо "захоплення державної влади суддями КС".

Українська правда
Теми: Андрій ЄрмакКСдеклараціїзаконодавство
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