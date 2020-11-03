Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Єрмак: Скасування законів, що змушують чиновників декларувати статки, не буде

Вівторок, 3 листопада 2020, 09:29

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що ніякого часткового або повного скасування законів, які змушують чиновників декларувати свої доходи, не буде, а Україна буде розвиватися тільки в демократичній та антикорупційної парадигмі.

Джерело: Єрмак у Facebook    

Пряма мова: "Ніяких відкатів до вчорашнього дня і непрозорих домовленостей на вищому рівні не може бути. Ніяких часткових або повних відмін тих чи інших базових законів, які змушують чиновників декларувати свої доходи. Це принципово.

Україна може і буде розвиватися тільки в демократичній та антикорупційної парадигмі".

Деталі: Єрмак додав, що Україна "ніколи більше не повернеться до традиційних олігархічних практик", а завжди буде дотримуватися своїх демократичних цінностей, серед яких "ключове місце займає нульова терпимість до будь-яких проявів номенклатурної корупції".

За його словами, що наразі в Україні – класична політична криза, спровокована низкою рішень Конституційного суду і "ситуативним антипрезидентським союзом відомих політичних груп".

Він додав, що "ситуація складна і вимагає жорстких і командних рішень", але підкреслив, що "подібні кризи – основа всіх сучасних демократій", бо дозволяють долати внутрішні конфлікти і вирішувати суспільні протиріччя.

За словами Єрмака, наразі президент Володимир Зеленський зайняв вкрай виразну і сильну позицію і "у черговий раз довів, що саме він є головним борцем із корупцією в Україні".

Читайте також: Вбити боротьбу з корупцією. Як Конституційний Суд повертає бандитські 90-ті 

Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим

 Конституційне оздоровлення: як Молдові та Вірменії вдалося перезавантажити КС

Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • 29 жовтня після засідання РНБО, яке скликав президент Володимир Зеленський, доступ до реєстру електронних декларацій відновили. 
  • В ніч з 29 на 30 жовтня Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким запропонував припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції". 
  • У відповідь на рішення КС, зранку 30 жовтня під будівлею суду відбулась акція протесту: учасники кидали шини та палили фаєри. 
  • Невдовзі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли кримінальне провадження щодо "захоплення державної влади суддями КС".

Українська правда
Теми: Андрій ЄрмакКСдеклараціїзаконодавство


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський відповів режисеру-вірменину: Україна не постачала фосфорні бомби

Зросла кількість жертв теракту у Відні

В.о. глави ДБР підписав наказ про звільнення свого скандального заступника– джерела

фото, відео, оновленоУ Відні атакували шість локацій, є загиблі та багато поранених

"Спочатку треба розібратися з ВККС" – Зеленський про розпуск Окружного адмінсуду Києва

Зеленський допустив розпуск Ради, якщо не розжене КС

Усі новини...
Андрій Єрмак
Єрмак побачив зовнішнє втручання в подіях навколо Конституційного суду
Коронавірус знову проник в офіс Зеленського: заразилися одразу 2 заступників Єрмака
В офісі Зеленського готують кадрові перестановки – джерела
Останні новини
09:29
Єрмак: Скасування законів, що змушують чиновників декларувати статки, не буде
09:22
АМКУ оштрафував Ощадбанк на 1 мільйон
09:09
На COVID в Україні захворіли ще 8 899 осіб, одужали 5 100
08:48
Зеленський відповів режисеру-вірменину: Україна не постачала фосфорні бомби
08:11
Застрелений у центрі Відня нападник був симпатиком ІДІЛ
08:00
Головні новини понеділка і ночі: КС і ринок землі, справи проти Порошенка
07:31
Російські окупанти двічі відкривали вогонь по українських позиціях – ООС
06:44
Майже сотня людей загинули внаслідок землетрусу в Туреччині
05:49
Зросла кількість жертв теракту у Відні
04:31
За три дні у світі стало на один мільйон більше хворих на COVID-19
Усі новини...