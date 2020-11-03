У Києві за добу 789 хворих на COVID, 12 людей померли

За добу 2 листопада у столиці лабораторно підтвердили 789 нових випадків захворювання на коронавірус, 12 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Вірус у столиці не відступає. За минулу добу в Києві виявили 789 випадків коронавірусу. Померли 12 людей".

Деталі: Серед нових хворих 465 жінок віком від 18 до 85 років, 270 чоловіків віком від 19 до 91 року, 24 дівчинки від 3 тижнів до 17 років і 30 хлопчиків від 2 до 17 років. Захворіли, зокрема, і 27 медиків.



68 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Деснянському (158), у Солом‘янському (120) та у Дніпровському (115) районах.



Станом на 3 листопада, у столиці вже 39 534 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 799 киян. Подолали хворобу 13 153 мешканці Києва, з них 229 за минулу добу.

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