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КС зняв із порядку денного на 3 листопада розгляд однієї справи

Вівторок, 3 листопада 2020, 10:18
КС зняв із порядку денного на 3 листопада розгляд однієї справи

Конституційний Суд України зняв з порядку денного на 3 листопада справу про конституційність закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Джерело: оновлений порядок денний на сайті КС, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Відповідну справу суд планував розглянути в закритому режимі. Як повідомляли раніше агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), ні фонд, ні Національний банк України (НБУ) не зможуть бути на засіданні з огляду на закритий характер слухань.

У ФГВФО також відмовилися коментувати можливі наслідки визнання закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" неконституційним, пославшись на ризик отримання звинувачення щодо тиску на суд.

В порядку денному роботи суду на вівторок значиться розгляд у закритому режимі справи щодо закону про мову, та справи щодо офіційного тлумачення поняття „гідних умов життя".

Нагадаємо: В Україні виникла криза на тлі рішення Конституційного суду, яке фактично зупиняє антикорупційну реформу. Президент Володимир Зеленський закликав голову КС Олександра Тупицького подати у відставку. Широко обговорюється також можливість вирішення конфлікту політичним шляхом.

"Українська правда" у Threads

Теми: КС
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