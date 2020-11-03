КС зняв із порядку денного на 3 листопада розгляд однієї справи

Конституційний Суд України зняв з порядку денного на 3 листопада справу про конституційність закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Джерело: оновлений порядок денний на сайті КС, "Інтерфакс-Україна"



Деталі: Відповідну справу суд планував розглянути в закритому режимі. Як повідомляли раніше агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), ні фонд, ні Національний банк України (НБУ) не зможуть бути на засіданні з огляду на закритий характер слухань.



У ФГВФО також відмовилися коментувати можливі наслідки визнання закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" неконституційним, пославшись на ризик отримання звинувачення щодо тиску на суд.

В порядку денному роботи суду на вівторок значиться розгляд у закритому режимі справи щодо закону про мову, та справи щодо офіційного тлумачення поняття „гідних умов життя".

Нагадаємо: В Україні виникла криза на тлі рішення Конституційного суду, яке фактично зупиняє антикорупційну реформу. Президент Володимир Зеленський закликав голову КС Олександра Тупицького подати у відставку. Широко обговорюється також можливість вирішення конфлікту політичним шляхом.