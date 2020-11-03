"Дисциплінаризація" КС: Корнієнко за ідею президента, коли розглянуть - не знає

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко підтримує законопроєкт президента Володимира Зеленського, яким той пропонує звільнити суддів Конституційного суду, але коли може відбутися голосування за нього - не знає.

Джерело: Корнієнко у коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Я підтримую президента і законопроєкт президента, буду голосувати за нього, якщо він буде в залі.

Також, мабуть, буду підтримувати інші законопроєкти, які спрямовані на повернення антикорупції, всієї нашої системи антикорупційних органів, і паралельно, які спрямовані на скажімо так дисциплінаризацію Конституційного суду.

Найвищий рівень дисциплінаризації – це те, що запропонував президент – просто їх розігнати, інший варіант – це збільшення кворуму для повноважності до 17 людей. Цей законопроєкт вже на підписі в депутатів, я його автор, разом із паном Юрчишиним із "Голосу" і з колегами з інших фракцій".

Деталі: Щодо того, коли можна очікувати розгляду згаданих законопроєктів, народний депутат заявив, що це "важке питання".

У відповідь на запитання, чи може бути голосування цього тижня, Конієнко сказав: "Не знаю, не впевнений".

Цьому передувало: Президент Зеленський допустив розпуск Верховної Ради, якщо депутати не знайдуть вихід із конституційної кризи, для чого він пропонує звільнити всіх суддів Конституційного суду й оновити склад КС.

Водночас, Зеленський вважає найкращим виходом із конституційної кризи в Україні добровільну відставку суддів Конституційного суду.

Передісторія: