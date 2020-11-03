"Дисциплінаризація" КС: Корнієнко за ідею президента, коли розглянуть - не знає
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко підтримує законопроєкт президента Володимира Зеленського, яким той пропонує звільнити суддів Конституційного суду, але коли може відбутися голосування за нього - не знає.
Джерело: Корнієнко у коментарі "Радіо Свобода"
Пряма мова: "Я підтримую президента і законопроєкт президента, буду голосувати за нього, якщо він буде в залі.
Також, мабуть, буду підтримувати інші законопроєкти, які спрямовані на повернення антикорупції, всієї нашої системи антикорупційних органів, і паралельно, які спрямовані на скажімо так дисциплінаризацію Конституційного суду.
Найвищий рівень дисциплінаризації – це те, що запропонував президент – просто їх розігнати, інший варіант – це збільшення кворуму для повноважності до 17 людей. Цей законопроєкт вже на підписі в депутатів, я його автор, разом із паном Юрчишиним із "Голосу" і з колегами з інших фракцій".
Деталі: Щодо того, коли можна очікувати розгляду згаданих законопроєктів, народний депутат заявив, що це "важке питання".
У відповідь на запитання, чи може бути голосування цього тижня, Конієнко сказав: "Не знаю, не впевнений".
Цьому передувало: Президент Зеленський допустив розпуск Верховної Ради, якщо депутати не знайдуть вихід із конституційної кризи, для чого він пропонує звільнити всіх суддів Конституційного суду й оновити склад КС.
Водночас, Зеленський вважає найкращим виходом із конституційної кризи в Україні добровільну відставку суддів Конституційного суду.
Передісторія:
- 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. КС пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.
- Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Через рішення КС агентство 28 жовтня закрило доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня за рішенням уряду після засідання Ради національної безпеки та оборони доступ відновили.
- 29 жовтня Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт, який передбачає звільнення суддів Конституційного суду. Голова КС Олександр Тупицький заявив про ознаки конституційного перевороту в цьому документі.
- 2 листопада понад 100 народних депутатів на чолі зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим зареєстрували законопроєкт "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". У ньому не йдеться про звільнення суддів КС у непередбачений законодавством спосіб.
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