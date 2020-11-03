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В Україні ще буде тепло, місцями до +17°

Вівторок, 3 листопада 2020, 12:28
Ельдар Сарахман, УП

В Україні в найближчі дні збережеться відносно тепла погода, дощі пройдуть лише на заході та півночі країни.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У західних областях 4 листопада місцями пройде невеликий дощ, на решті території країни - без опадів. Вночі та вранці на більшій частині території тумани.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; в південній частині - північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°, на півдні та сході країни 13-17°.

У Києві в середу без опадів, вночі, вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 9-11°.

У четвер в західних областях України пройдуть дощі, вдень в північних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці в більшості областей місцями туман.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, в північних областях від 4° тепла до 1° морозу; вдень в західних і північних областях 4-9° тепла, на решті території 8-13°, на півдні до 15°.

У столиці 5 листопада вночі без опадів, місцями туман, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°.

Теми: погода


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