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Кулеба вважає, що РФ неминуче відповість за збитий МН17

Вівторок, 3 листопада 2020, 14:38

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Росія неминуче буде притягнена до відповідальності за її роль у загибелі рейсу МН17.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС, про це він сказав під час відеоконференції з колегами з країн-учасниць спільної слідчої групи щодо загибелі Боїнга (Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів).

Як повідомляється, міністри обговорювали розвиток подій в рамках судових процесів у Нідерландах та у міжнародних судових інстанціях.

Зокрема, міністри закордонних справ обмінялися думками щодо виходу РФ з тристоронніх консультацій з Нідерландами та Австралією щодо міжнародно-правової відповідальності за збиття літака. 

"До яких би політичних маневрів не вдавався винуватець, настання відповідальності за збиття МН17 – неминуче", – зазначив Дмитро Кулеба.

Як повідомляє пресслужба, міністри позитивно відзначили приєднання України як третьої сторони до міждержавного позову Нідерландів проти Росії у Європейському суді з прав людини.

Українська сторона розповіла про те, як розвивається подана в Міжнародний суд ООН справа щодо притягнення РФ до відповідальності за порушення її зобов’язань за Міжнародною конвенцією про боротьбу із фінансуванням тероризму, що призвело до збиття МН17.

Нагадаємо, сьогодні у Нідерландах відновилися слухання у справі про збитий МН17, під час яких очікується, що захист одного з обвинувачених зажадає додаткові розслідування, на які потім відреагує обвинувачення.

Читайте також: Російські аргументи для Гааги: як будують захист обвинувачуваних у справі MH-17.

Теми: MH17Кулеба ДмитроРосіяавіакатастрофи


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