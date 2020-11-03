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Окупанти поранили українського захисника на Донбасі

Вівторок, 3 листопада 2020, 18:05

Від початку 3 листопада зафіксовано два порушення режиму припинення вогню із боку російсько-окупаційних військ – одного українського бійця поранили.

Джерело: штаб ООС

Деталі: У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Новолуганське, противник здійснив три постріли з автоматичного станкового гранатомета.

Унаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення. Воїна доставлено до лікувального закладу, де йому оперативно було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисника оцінюється як середньої важкості.

Окрім того, ворог відкривав вогонь із ручного протитанкового гранатомета неподалік населеного пункту Водяне.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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