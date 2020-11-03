Поштовій службі США встановили дедлайн із доставки виборчих бюлетенів

Суд наказав Поштовій службі США перевірити всі відділення на предмет затримок виборчих бюлетенів та негайно доставити їх для підрахунку.

Джерело: Reuters

Деталі: Таке рішення виніс окружний суддя Каліфорнії Емет Салліван у відповідь на судові позови виборців.

Суддя постановив перевірити, чи залишились бюлетені та, якщо такі є, доставити їх до третьої години дня у виборчі комісії.

Ордер, зокрема охоплює Пенсильванію, Південну Кароліну, Флориду, Колорадо, Арізону, Алабаму та Вайомінг та такі міста як Атланта та Хьюстон.

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