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Поштовій службі США встановили дедлайн із доставки виборчих бюлетенів

Вівторок, 3 листопада 2020, 23:39
Поштовій службі США встановили дедлайн із доставки виборчих бюлетенів

Суд наказав Поштовій службі США перевірити всі відділення на предмет затримок виборчих бюлетенів та негайно доставити їх для підрахунку. 

Джерело: Reuters

Деталі: Таке рішення виніс окружний суддя Каліфорнії Емет Салліван у відповідь на судові позови виборців. 

Суддя постановив перевірити, чи залишились бюлетені та, якщо такі є, доставити їх до третьої години дня у виборчі комісії.

Ордер, зокрема охоплює Пенсильванію, Південну Кароліну, Флориду, Колорадо, Арізону, Алабаму та Вайомінг та такі міста як Атланта та Хьюстон.

Читати більше: Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США.

Нагадаємо: 

  • За останніми даними, рекордні понад 100 млн виборців достроково проголосували на виборах президента США до початку дня виборів. 
  • Очікується, що велика кількість прихильників Трампа-республіканця особисто з'явиться на голосування в день виборів. Трамп неодноразово критикував голосування поштою, заявляючи, що через нього можна фальсифікувати голосування, не надавши ніяких доказів своїх слів. 

Українська правда
Теми: СШАвибори
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