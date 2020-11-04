Поштовій службі США встановили дедлайн із доставки виборчих бюлетенів
Середа, 4 листопада 2020, 00:39
Суд наказав Поштовій службі США перевірити всі відділення на предмет затримок виборчих бюлетенів та негайно доставити їх для підрахунку.
Джерело: Reuters
Деталі: Таке рішення виніс окружний суддя Каліфорнії Емет Салліван у відповідь на судові позови виборців.
Суддя постановив перевірити, чи залишились бюлетені та, якщо такі є, доставити їх до третьої години дня у виборчі комісії.
Ордер, зокрема охоплює Пенсильванію, Південну Кароліну, Флориду, Колорадо, Арізону, Алабаму та Вайомінг та такі міста як Атланта та Хьюстон.
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Нагадаємо:
- За останніми даними, рекордні понад 100 млн виборців достроково проголосували на виборах президента США до початку дня виборів.
- Очікується, що велика кількість прихильників Трампа-республіканця особисто з'явиться на голосування в день виборів. Трамп неодноразово критикував голосування поштою, заявляючи, що через нього можна фальсифікувати голосування, не надавши ніяких доказів своїх слів.
Українська правда