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Богдан: Була ідея створити фонд для премій держслужбовцям, щоб не брали хабарі

Середа, 4 листопада 2020, 05:54
Богдан: Була ідея створити фонд для премій держслужбовцям, щоб не брали хабарі
Фото: ОП

Ексглава Офісу президента Андрій Богдан розповів, що під час його перебування на посаді обговорювалась ідея створення фонду для виплат держслужбовцям, щоб ті не брали хабарів. 

Джерело: Публікація УП "Андрій Богдан: Вони шукають, де був системний збій на виборах. Ребята, системний збій – це ви"

Пряма мова: "При мені була ідея створення реального фонду. Не може брати державний службовець ні від кого будь-яку винагороду. Це автоматично – корупція. Єдиний спосіб отримання якихось там доплат, це тільки через держбюджет. 

Ми хотіли створити такий фонд, прямо внести його в держбюджет, де будь-які олігархи, бізнесмени, міжнародні донори та інвестори давали б гроші, а ми з цих грошей могли доплачувати високопосадовцям, щоб в них не було бажання що-небудь красти".

Деталі: Проте втілити цю ідею в життя йому не вдалось. Водночас, колишній друг президента не відповів прямо, чи олігархи "скидались" при ньому на утримання влади. Він також не впевнений, що Рінат Ахметов є найбільш наближеним олігархом до Офісу президента. "Я думаю, що є спілкування з усіма. З кимось більше, з кимось менше", – каже він про відносини ОП із олігархами.

Українська правда

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Теми: БогданолігархиОфіс президента
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