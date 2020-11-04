Богдан: Була ідея створити фонд для премій держслужбовцям, щоб не брали хабарі

Ексглава Офісу президента Андрій Богдан розповів, що під час його перебування на посаді обговорювалась ідея створення фонду для виплат держслужбовцям, щоб ті не брали хабарів.

Джерело: Публікація УП "Андрій Богдан: Вони шукають, де був системний збій на виборах. Ребята, системний збій – це ви"

Пряма мова: "При мені була ідея створення реального фонду. Не може брати державний службовець ні від кого будь-яку винагороду. Це автоматично – корупція. Єдиний спосіб отримання якихось там доплат, це тільки через держбюджет.

Ми хотіли створити такий фонд, прямо внести його в держбюджет, де будь-які олігархи, бізнесмени, міжнародні донори та інвестори давали б гроші, а ми з цих грошей могли доплачувати високопосадовцям, щоб в них не було бажання що-небудь красти".

Деталі: Проте втілити цю ідею в життя йому не вдалось. Водночас, колишній друг президента не відповів прямо, чи олігархи "скидались" при ньому на утримання влади. Він також не впевнений, що Рінат Ахметов є найбільш наближеним олігархом до Офісу президента. "Я думаю, що є спілкування з усіма. З кимось більше, з кимось менше", – каже він про відносини ОП із олігархами.