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Збройні формування РФ вели вогонь із гранатометів та кулеметів – ООС

Середа, 4 листопада 2020, 07:27

3 листопада російські окупанти 6 разів відкривали вогонь. Внаслідок обстрілу український військовий отримав вогнепальне осколкове поранення біля Новолуганського. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Пораненого направили до лікувального закладу. Йому надається необхідна допомога. 

Минулої доби біля Водяного та Авдіївки противник використовував ручний протитанковий гранатомет, підствольний гранатомет та стрілецьку зброю.

В районі Мар’їнки найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберного кулемета та ручного протитанкового гранатомета. 

Окрім того, ще два порушення "тиші" зафіксовано біля Гнутового.

Від початку поточної доби, 4 листопада, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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