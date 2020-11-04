Збройні формування РФ вели вогонь із гранатометів та кулеметів – ООС
Середа, 4 листопада 2020, 06:27
3 листопада російські окупанти 6 разів відкривали вогонь. Внаслідок обстрілу український військовий отримав вогнепальне осколкове поранення біля Новолуганського.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Деталі: Пораненого направили до лікувального закладу. Йому надається необхідна допомога.
Минулої доби біля Водяного та Авдіївки противник використовував ручний протитанковий гранатомет, підствольний гранатомет та стрілецьку зброю.
В районі Мар’їнки найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберного кулемета та ручного протитанкового гранатомета.
Окрім того, ще два порушення "тиші" зафіксовано біля Гнутового.
Від початку поточної доби, 4 листопада, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.
Українська правда