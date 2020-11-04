Збройні формування РФ вели вогонь із гранатометів та кулеметів – ООС

3 листопада російські окупанти 6 разів відкривали вогонь. Внаслідок обстрілу український військовий отримав вогнепальне осколкове поранення біля Новолуганського.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Пораненого направили до лікувального закладу. Йому надається необхідна допомога.

Минулої доби біля Водяного та Авдіївки противник використовував ручний протитанковий гранатомет, підствольний гранатомет та стрілецьку зброю.

В районі Мар’їнки найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберного кулемета та ручного протитанкового гранатомета.

Окрім того, ще два порушення "тиші" зафіксовано біля Гнутового.

Від початку поточної доби, 4 листопада, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.