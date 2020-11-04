Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Збройні формування РФ вели вогонь із гранатометів та кулеметів – ООС

Середа, 4 листопада 2020, 06:27
Збройні формування РФ вели вогонь із гранатометів та кулеметів – ООС

3 листопада російські окупанти 6 разів відкривали вогонь. Внаслідок обстрілу український військовий отримав вогнепальне осколкове поранення біля Новолуганського. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Пораненого направили до лікувального закладу. Йому надається необхідна допомога. 

Минулої доби біля Водяного та Авдіївки противник використовував ручний протитанковий гранатомет, підствольний гранатомет та стрілецьку зброю.

В районі Мар’їнки найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберного кулемета та ручного протитанкового гранатомета. 

Окрім того, ще два порушення "тиші" зафіксовано біля Гнутового.

Від початку поточної доби, 4 листопада, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
Усі новини...
Реклама: