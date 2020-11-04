Богдан про Зеленського: Який другий термін? Він думає, як досидіти перший

Ексглава Офісу президента Андрій Богдан вважає, що президент Володимир Зеленський, попри те, що йому подобається керувати державою, наразі думає не про другий термін, а про те, як досидіти перший.

Джерело: інтерв’ю Богдана "Українській правді"

Пряма мова: "Я не знаю, чия це ідея. Але який другий термін? Ти тільки злітаєш. Ти ще нічого не зробив. В тебе ще нічого не виходить. Який другий термін?

Я не думаю, що зараз він думає про другий термін. Я думаю, що він вже думає, як досидіти перший. Кількість відкладених проблем: Конституційний суд – це відкладена проблема. Він її не вирішив, він сказав: "та потом!". От бах, на – їж! Верховна Рада – це відкладена проблема. Він її не вирішив. Бах!"

Деталі: Також серед відкладених проблем, які треба вирішувати, за словами Богдана, – коронавірус, війна, зіткнення, поранені і убиті на Донбасі, "проблема на проблемі" у всіх міністерствах, у внутрішній управлінській вертикалі, у правоохоронній системі "агромєнна проблема".

На запитання, що чекає Зеленського – майбутнє Ющенка чи Януковича, Богдан відповів, що йому "страшно", бо Зеленський "непогана людина, просто йому в якийсь момент стало подобатись бути президентом".

На думку ексглави ОПУ, "ми скочуємось гірше часів Ющенка", бо "скоро ПДВ будуть повертати за "подяку", до того ж "починається глобальна деградація правоохоронних органів, знов такий стан, коли вони не бояться, вони не просять, а вимагають".