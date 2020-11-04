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Богдан про Зеленського: Який другий термін? Він думає, як досидіти перший

Середа, 4 листопада 2020, 10:36

Ексглава Офісу президента Андрій Богдан вважає, що президент Володимир Зеленський, попри те, що йому подобається керувати державою, наразі думає не про другий термін, а про те, як досидіти перший.

Джерело: інтерв’ю Богдана "Українській правді"

Пряма мова: "Я не знаю, чия це ідея. Але який другий термін? Ти тільки злітаєш. Ти ще нічого не зробив. В тебе ще нічого не виходить. Який другий термін? 

Я не думаю, що зараз він думає про другий термін. Я думаю, що він вже думає, як досидіти перший. Кількість відкладених проблем: Конституційний суд – це відкладена проблема. Він її не вирішив, він сказав: "та потом!". От бах, на – їж! Верховна Рада – це відкладена проблема. Він її не вирішив. Бах!"

Деталі: Також серед відкладених проблем, які треба вирішувати, за словами Богдана, – коронавірус, війна, зіткнення, поранені і убиті на Донбасі, "проблема на проблемі" у всіх міністерствах, у внутрішній управлінській вертикалі, у правоохоронній системі "агромєнна проблема". 

На запитання, що чекає Зеленського – майбутнє Ющенка чи Януковича, Богдан відповів, що йому "страшно", бо Зеленський "непогана людина, просто йому в якийсь момент стало подобатись бути президентом".

На думку ексглави ОПУ, "ми скочуємось гірше часів Ющенка", бо "скоро ПДВ будуть повертати за "подяку", до того ж "починається глобальна деградація правоохоронних органів, знов такий стан, коли вони не бояться, вони не просять, а вимагають". 

Теми: БогданЗеленський


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