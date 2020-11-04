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Нардепи принесли в КС заяву із закликом про відставку 11 суддів. Суд зареєстрував

Середа, 4 листопада 2020, 11:54

У Конституційному суді зареєстрували заяву народних депутатів із закликом до суддів добровільно скласти повноваження.

Джерело: сайт КС, Facebook-сторінка "Слуги народу"

Деталі: 4 листопада до суду передали заяву, підписану 226 народними депутатами.

На сайті суду сказано, що в Секретаріаті КС документ зареєстровано та взято до розгляду.

Як деталізують нардепи, заява стосується не всіх суддів, а лише 11, які власне підтримали скандальне рішення про скасування антикорупційної реформи й зокрема електронного декларування.

Пряма мова голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії: "Це політична заява, яка спрямована на те, щоб закликати 11 суддів скласти повноваження добровільно. Щоб вони зрозуміли, що народні депутати – це делеговані суспільством суб’єкти законодавчої ініціативи, що немає довіри після таких рішень до суддів".

Деталі: У разі, якщо вони не складуть повноваження, зазначив Арахамія, у депутатів є низка законодавчих ініціатив. Усі вони мають одну мету – фактично запобігти подальшим рішенням КС, які можуть повністю зруйнувати антикорупційну незалежну інфраструктуру.

Українська правда
Теми: КСВерховна Рада


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