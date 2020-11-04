Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардепи принесли в КС заяву із закликом про відставку 11 суддів. Суд зареєстрував

Середа, 4 листопада 2020, 10:54
Нардепи принесли в КС заяву із закликом про відставку 11 суддів. Суд зареєстрував

У Конституційному суді зареєстрували заяву народних депутатів із закликом до суддів добровільно скласти повноваження.

Джерело: сайт КС, Facebook-сторінка "Слуги народу"

Деталі: 4 листопада до суду передали заяву, підписану 226 народними депутатами.

На сайті суду сказано, що в Секретаріаті КС документ зареєстровано та взято до розгляду.

Як деталізують нардепи, заява стосується не всіх суддів, а лише 11, які власне підтримали скандальне рішення про скасування антикорупційної реформи й зокрема електронного декларування.

Пряма мова голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії: "Це політична заява, яка спрямована на те, щоб закликати 11 суддів скласти повноваження добровільно. Щоб вони зрозуміли, що народні депутати – це делеговані суспільством суб’єкти законодавчої ініціативи, що немає довіри після таких рішень до суддів".

Деталі: У разі, якщо вони не складуть повноваження, зазначив Арахамія, у депутатів є низка законодавчих ініціатив. Усі вони мають одну мету – фактично запобігти подальшим рішенням КС, які можуть повністю зруйнувати антикорупційну незалежну інфраструктуру.

Українська правда
Теми: КСВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
КС
"Венеційка" оцінила законопроєкт про реформу відбору суддів КСУ
Оксюморон конфлікту інтересів у Конституційному Суді
КС почав розглядати справу щодо тлумачення статті про єдине громадянство
Останні новини
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
Усі новини...
Реклама: