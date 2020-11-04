Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Богдан про помсту Зеленському: Не хочу копати слабкого

Середа, 4 листопада 2020, 10:57
Богдан про помсту Зеленському: Не хочу копати слабкого

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що не буде мститися президенту Володимиру Зеленському через звільнення, бо не хоче "копати слабкого".

Джерело: інтерв’ю Богдана "Українській правді"

Пряма мова: "Ні. Я не хочу йому мститися. Я ж міг зараз наговорити всякого. Але я не хочу копати слабкого. Вони там порушують якісь кримінальні справи проти мене, щось там бігають – аж дивитись боляче. Біда в державі. Я уже говорив: "Прокидайся! У тебе біда на біді!".

Деталі: За словами Богдана, навіть якщо він повернеться в ОП, то уже нічого не зможе змінити: "Я вже нічого не зроблю. Воно вже все розвалено, його вже не склеїш". 

Також він вважає, що зараз опозиція знущається і сміється над Зеленським, а раніше сиділа і "вякнути боялася".

Колишній глава ОП заявив, що зараз йому шкода Зеленського, бо він вибрав "теплу ванну" і "відсутність подразників".

Богдан не знає, чи закликав би зараз Зеленського як кілька років тому балотуватися у президенти.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: БогданЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
Богдан
Корнієнко порадив Богдану йти до НАБУ щодо "зарплат у конвертах"
Головні новини вівторка і ночі: зарплати "слуг" у конвертах, охорона родини Гогілашвілі
Богдан розповів про щомісячні зарплати "слуг" у конвертах: Платять за потрібні голосування
Останні новини
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
Усі новини...
Реклама: