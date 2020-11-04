Богдан про помсту Зеленському: Не хочу копати слабкого

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що не буде мститися президенту Володимиру Зеленському через звільнення, бо не хоче "копати слабкого".

Джерело: інтерв’ю Богдана "Українській правді"

Пряма мова: "Ні. Я не хочу йому мститися. Я ж міг зараз наговорити всякого. Але я не хочу копати слабкого. Вони там порушують якісь кримінальні справи проти мене, щось там бігають – аж дивитись боляче. Біда в державі. Я уже говорив: "Прокидайся! У тебе біда на біді!".

Деталі: За словами Богдана, навіть якщо він повернеться в ОП, то уже нічого не зможе змінити: "Я вже нічого не зроблю. Воно вже все розвалено, його вже не склеїш".

Також він вважає, що зараз опозиція знущається і сміється над Зеленським, а раніше сиділа і "вякнути боялася".

Колишній глава ОП заявив, що зараз йому шкода Зеленського, бо він вибрав "теплу ванну" і "відсутність подразників".

Богдан не знає, чи закликав би зараз Зеленського як кілька років тому балотуватися у президенти.