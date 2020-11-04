Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Байден перехопив лідерство у Трампа в одному із ключових штатів

Середа, 4 листопада 2020, 13:00
Фото з Twitter ЄП

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден перехопив лідерство в штаті Вісконсин за результатами обробки 95% відсотків бюлетенів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на дані Politico.

У Байдена наразі 49,4% голосів, його суперник від республіканців Дональд Трамп має 49,1% голосів виборців. Раніше повідомлялося про невелику перевагу у чинного президента.

Перемога у Вісконсині дає 10 голосів виборників, загалом для перемоги на виборах президента необхідно мінімум 270 голосів. Цей штат входить до списку ключових, де перемогу одного із кандидатів важко спрогнозувати.

У 2016 році Трамп став першим кандидатом у президенти від Республіканської партії, який переміг у штаті Вісконсин за понад три десятиліття. Він випередив Хілларі Клінтон менш ніж на 30 000 голосів.

Детальніше про особливості виборчої системи США читайте у статті: Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США

Також "Європейська правда" веде LIVE про вибори президента США: Байден проти Трампа

Теми: СШАвибориТрампБайден


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Шмигаль: Ми не плануємо локдаун всієї країни, але...

Марків дав перше інтерв’ю і розповів про плани в Україні

Зеленський звільнив Трофімова і дав йому нову посаду

В Україні можуть ввести "карантин вихідного дня" – МОЗ

Данілов - Тупицькому: Припиніть шантажувати країну, Ростов не гумовий

Суцільні рекорди COVID: Україна перетнула позначку в 9 тисяч хворих за добу

Усі новини...
США
Підрахунок голосів у США: Трамп перемагає в 23 штатах, Байден – у 18
Одночасно з виборами президента два штати США легалізували марихуану
Трамп оголосив про свою перемогу на виборах президента США
Останні новини
14:26
Швеція ввела у ресторанах правило "не більше 8" за столом
14:18
Кабмін погодився, щоб Зеленський звільнив трьох голів ОДА після виборів 
14:15
Радник Єрмака пояснив, за що звільнили Трофімова
14:03
Уряд Данії самоізолюється через коронавірус в одного з міністрів
14:02
У Швейцарії вперше більше 10 тисяч випадків коронавірусу за добу
14:01
Шмигаль: Ми не плануємо локдаун всієї країни, але...
13:59
фото, відеоМарків прилетів в Україну і поспішив на зустріч з Зеленським
13:36
Вакциновані від грипу пацієнти рідше потрапляють в лікарню з COVID-19 – дослідження
13:34
Комендантська година і напів локдаун: Італія посилила карантин
13:32
Земреформа: у КС показали проект рішення з тлумаченням земельних статей Конституції
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!