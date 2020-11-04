Байден перехопив лідерство у Трампа в одному із ключових штатів

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден перехопив лідерство в штаті Вісконсин за результатами обробки 95% відсотків бюлетенів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на дані Politico.

У Байдена наразі 49,4% голосів, його суперник від республіканців Дональд Трамп має 49,1% голосів виборців. Раніше повідомлялося про невелику перевагу у чинного президента.

Перемога у Вісконсині дає 10 голосів виборників, загалом для перемоги на виборах президента необхідно мінімум 270 голосів. Цей штат входить до списку ключових, де перемогу одного із кандидатів важко спрогнозувати.

У 2016 році Трамп став першим кандидатом у президенти від Республіканської партії, який переміг у штаті Вісконсин за понад три десятиліття. Він випередив Хілларі Клінтон менш ніж на 30 000 голосів.

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