У найближчі дні синоптики обіцяють прохолодну і вологу погоду

Найближчої доби погоду в Україні визначатиме волога і помірно-тепла повітряна маса.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У четвер вночі в західних і Житомирській областях помірний, вдень в західних і північних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

У більшості областей туман. Вітер північно-західний та південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°, на Закарпатті та півдні країни 9-14°; в Карпатах протягом доби 0-5° тепла.

У Києві 5 листопада - вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ; протягом доби туман. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10°.

У п'ятницю в Україні опади не очікуються; вночі та вранці туман. Вітер західний, північно-західний, 3-8 м с, на сході країни 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, в західних і північних областях від 4° тепла до 1° морозу; вдень 5-10° тепла, в південній частині 8-13°. У Карпатах вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 2-7° тепла.

У столиці 6 листопада без опадів; вночі, вранці туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°.