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ОС: Кількість обстрілів на Донбасі зменшилась у п'ять разів, загиблих - у 14

Середа, 4 листопада 2020, 15:16

З моменту оголошення всеосяжного перемир'я 27 липня кількість обстрілів на Донбасі зменшилась у п’ять з половиною разів, кількість загиблих у 14 разів.

Джерело: заступник командувача Об’єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар на брифінгу, чиї слова передає управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України.

Пряма мова: "Не зважаючи на початок дії режиму припинення вогню та посиленого контролю за його дотриманням, противник не припиняє провокаційні дії. Так, з 27 липня до сьогодні зафіксовано 224 порушення режиму припинення вогню проросійськими найманцями. За аналогічний період минулого року було близько 1200 обстрілів. Тобто цифра стала у понад 5 разів менше".

Деталі: За його словами, загалом з початку року, станом на 1 листопада, зафіксовано 2360 обстріли позицій наших військ, з них 814 — обстріли із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Бойові втрати склали 405 військовослужбовців: безповоротні — 49, санітарні — 356.

Українська правда
Теми: ДонбасОРДЛОвійнаООС


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