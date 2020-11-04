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Уряд Угорщини, який агітував за Трампа, вже не вірить в його перемогу

Середа, 4 листопада 2020, 17:17

Глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергей Гуйяш заявив журналістам в Будапешті, що він песимістично налаштований з приводу переобрання Дональда Трампа. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на hvg.hu.

За його словами, він оцінює шанси Трампа на перемогу у 30-40%.

Відповідаючи на запитання про недоліки у зміні американської адміністрації, Гуйяш сказав, що команді Демократів доведеться вирішити, як проводити свою політику у Центральній Європі. 

Як відомо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є затятим прихильником американського президента. Зокрема, він відверто заявляв, що прагне переобранняДональда Трампа на другий термін.

Також глава МЗС Угорщини обурювався тим, що кандидат у президенти США Джо Байден згадав його країну, говорячи про посилення тоталітарних режимів у всьому світі, та у відповідь закинув йому "тиск на Україну" і роль сина у компанії Burisma.

Детальніше про перші результати голосування у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента

Також "Європейська правда" веде LIVE про вибори президента США: Байден проти Трампа

 

Теми: СШАУгорщина


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