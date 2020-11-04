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Штаб Трампа вимагатиме перерахунку у Вісконсині, де лідирує Байден

Середа, 4 листопада 2020, 20:19

Штаб Дональда Трампа повідомив, що запросить про перерахунок голосів в ключовому штаті Вісконсин, де з невеликою перевагою лідирує демократ Джо Байден. 

Про це йдеться у заяві менеджера кампанії Трампа Білла Степ'єна, повідомляє "Європейська правда".

"Надходили повідомлення про порушення в декількох округах Вісконсина, які викликають серйозні сумніви в достовірності результатів. Президент перебуває в межах порогу, щоб запросити перерахунок, і ми негайно зробимо це", - йдеться у заяві. 

Вісконсин входить до списку ключових штатів, де перемогу одного із кандидатів важко спрогнозувати. Перемога у Вісконсині дає 10 голосів виборників.

Перемога у Вісконсині є важливою для перемоги Джо Байдена на виборах в цілому. Після обробки понад 98% бюлетенів розрив між кандидатами складає 0,6% або 20 533 голоси на користь Байдена, за оцінкою The New York Times.

У середу вранці Трамп, який прагне переобратися на другий термін, назвав "дуже дивним" лідерство Байдена у кількох ключових штатах, де Трамп лідирував на початку підрахунку голосів.

Якщо Байден виграє у Вісконсині, Мічигані та Пенсільванії, це практично гарантує його перемогу на виборах, свідчить прогноз "ЄвроПравди".

Детальніше про перші результати голосування у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента

Теми: СШАвибори


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