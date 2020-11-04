Штаб Трампа через суд вимагає зупинити підрахунок у ключовому Мічигані

Штаб Дональда Трампа, який прагне переобратися на другий термін, подав позов в Мічигані з вимогою призупинити підрахунок голосів.

Про це йдеться у заяві менеджера кампанії Трампа Білла Степ'єна, повідомляє "Європейська правда".

Причнина позову, як заявив Степ’єн, у ненаданні "повноцінного доступу" кампанії Трампа до численних місць підрахунку голосів, що гарантує законодавство штату.

"Сьогодні ми подали позов до суду штату Мічиган, щоб призупинити підрахунок до тих пір, поки не буде надано повноцінний доступ", - йдеться у заяві.

Окремо штаб Трампа вимагає переглянути ті бюлетені, які вже були підраховані, поки у штабу нібито не було доступу.

"Президент Трамп прагне, щоб всі законні голоси були враховані в Мічигані і всюди", - йдеться у заяві.

Мічиган - один із ключових штатів, де перемогу одного із кандидатів важко спрогнозувати до остаточного підрахунку голосів. За оцінкою The New York Times, після підрахунку 94% бюлетенів Байден лідирує з 49,6%, у Трампа - 48,7%.

Раніше штаб Трампа анонсував, що запросить про перерахунок голосів в іншому ключовому штаті Вісконсині, де Байден теж лідирує з невеликою перевагою.

Якщо Байден виграє у Вісконсині, Мічигані та Пенсільванії, це практично гарантує його перемогу на виборах, свідчить прогноз "ЄвроПравди".

Детальніше про перші результати голосування у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента