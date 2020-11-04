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Байден перемагає в ключовому Мічигані – CNN

Середа, 4 листопада 2020, 22:35
Байден перемагає в ключовому Мічигані – CNN

кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає в ключовому штаті Мічиган.

Джерело: CNN

Деталі: У Мічигані він отримає 16 голосів вибірників.

Таким чином, згідно з даними телеканалу, Байден отримує 264 голоси, в той час як чинний президент США Дональд Трамп - 214.

Щоб перемогти на президентських виборах, потрібно 270 голосів вибірників.

Читайте також: Вибори в США: Байден відривається від Трампа. Оновлюється

Детальніше про перші результати голосування у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента

Теми: СШАвибориБайденТрамп
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