Байден перемагає в ключовому Мічигані – CNN
Середа, 4 листопада 2020, 22:35
кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає в ключовому штаті Мічиган.
Джерело: CNN
Деталі: У Мічигані він отримає 16 голосів вибірників.
Таким чином, згідно з даними телеканалу, Байден отримує 264 голоси, в той час як чинний президент США Дональд Трамп - 214.
Щоб перемогти на президентських виборах, потрібно 270 голосів вибірників.
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Детальніше про перші результати голосування у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента