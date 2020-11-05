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Посли G7 про конституційну кризу в Україні: потрібні швидкі дії 

Четвер, 5 листопада 2020, 06:17

Посли країн G7 провели зустріч з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим і наголосили на важливості швидких дій для врегулювання ситуації навколо КСУ.

Джерело: посли країн G7 в Twitter

Дослівно: "Під час зустрічі з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим посли країн G7 привітали зусилля прореформаторських сил, які об'єдналися для врегулювання ситуації, пов’язаної з Конституційним Судом. Для врегулювання кризи потрібні швидкі дії, потім слід докласти спільних зусиль для подальшого зміцнення українських антикорупційних інституцій та створення судової системи, яка завоює довіру народу України".

Довідково: G7, або Велика сімка – міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу – США, Японії, Німеччини, Британії, Франції, Італії та Канади.

Знати більше: Вбити боротьбу з корупцією. Як Конституційний Суд повертає бандитські 90-ті

Передісторія:  

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. 
  • Посли країн "Великої сімки" висловили стривоженість щодо останній рішень Конституційного суду, якими скасується антикорупційна реформа.
  • Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • 29 жовтня після засідання РНБО, яке скликав президент Володимир Зеленський, доступ до реєстру електронних декларацій був відновлений. 
  • У відповідь на рішення КС, зранку 30 жовтня під будівлею суду відбулась акція протесту: учасники кидали шини та палили фаєри. 
  • Невдовзі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли кримінальне провадження щодо "захоплення державної влади суддями Конституційного суду".

Теми: КонституціяТупицький


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