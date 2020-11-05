Байден запустив сайт щодо переходу влади від Трампа

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден, який лідирує за результатами підрахунку голосів виборників, запустив сайт перехідного періоду, спрямований на підготовку до передачі йому влади.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В даний час на сайті, доступному також іспанською мовою, опубліковано тільки одне повідомлення.

У ньому вказується, що в декількох штатах США все ще здійснюється підрахунок голосів.

"Криза, перед якою опинилась країна, сувора – від пандемії до економічної рецесії, від кліматичних змін до расової несправедливості. Команда перехідного періоду буде продовжувати готуватися повним ходом, щоб адміністрація Байдена і Харріс (кандидатка у віцепрезиденти США від демократів Камала Харріс) могла приступити до роботи в перший день", - йдеться в повідомленні.

Згідно з прогнозом Politico, Байден отримує 264 голоси виборників, Трамп – 214. Для перемоги необхідно 270 голосів.

Детальніше про перші результати голосування у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента