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Збитки на 2,49 млн: суд закрив провадження по одному з підозрюваних

Четвер, 5 листопада 2020, 11:51

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження щодо заступника начальника Бердянської філії ДП "Адміністрація морських портів України".

Джерело: ВАКС, Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Деталі: Рішення суду було ухвалене 24 вересня, а 4 листопада воно набуло законної сили.

Причиною закриття справи, за словами суду, стало те, що прокурор САП не передав обвинувальний акт упродовж визначеного строку досудового розслідування.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє, що не погоджується з таким рішенням і готує касаційну скаргу на рішення Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати про закриття кримінального провадження.

Що передувало: В лютому 20202 року антикорупційники повідомили начальнику адміністрації "Бердянський морський торговельний порт" Олександру Барчану та ще трьом особам про підозру у зловживанні службовим становищем, наслідком чого стало завдання 2,49 млн грн збитків.

Українська правда
Теми: Антикорупційна прокуратураАнтикорупційний суд


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