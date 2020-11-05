Заступник Кернеса впевнений, що той відкриє сесію в грудні

Геннадій Кернес буде присутній на першій сесії нової міськради Харкова, яка відповідно до закону має пройти не пізніше 20 грудня, впевнений його заступник Ігор Терехов.

Джерело: Терехов на брифінгу в четвер, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Геннадія Кернеса втретє обрали міським головою Харкова на місцевих виборах 25 жовтня, але перед тим він захворів на COVID-19 і зараз перебуває на лікуванні в берлінській клініці "Шаріте".

За словами Терехова, Кернес уже перехворів "ковідом" і зараз у нього проблема з легенями.

Але заступник мера запевнив, що міський голова йде на поправку.

Пряма мова Терехова: "До 20 грудня Геннадій Адольфович Кернес буде в Харкові. Він проведе сесію. Інших сценаріїв ми не розглядаємо і їх бути не може".

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