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Заступник Кернеса впевнений, що той відкриє сесію в грудні

Четвер, 5 листопада 2020, 14:24

Геннадій Кернес буде присутній на першій сесії нової міськради Харкова, яка відповідно до закону має пройти не пізніше 20 грудня, впевнений його заступник Ігор Терехов.

Джерело: Терехов на брифінгу в четвер, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Геннадія Кернеса втретє обрали міським головою Харкова на місцевих виборах 25 жовтня, але перед тим він захворів на COVID-19 і зараз перебуває на лікуванні в берлінській клініці "Шаріте".

За словами Терехова, Кернес уже перехворів "ковідом" і зараз у нього проблема з легенями.

Але заступник мера запевнив, що міський голова йде на поправку.

Пряма мова Терехова: "До 20 грудня Геннадій Адольфович Кернес буде в Харкові. Він проведе сесію. Інших сценаріїв ми не розглядаємо і їх бути не може".

Передісторія:

  • 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього керівника міста Геннадія Кернеса. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%). На другому місці – кандидат від ОПЗЖ, народний депутат Олександр Фельдман (14,32%), на третьому – голова Харківської облдержадміністрації, висуванець від партії "Слуга народу" Олексій Кучер (7,24%).
  • Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня. У нього було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-у міську лікарню, а в ніч на 17 вересня – перевезений літаком із Харкова до Берліна на лікування в клініку "Шаріте".
  • 3 листопада директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю міськради Юрій Сидоренко спростував інформацію про смерть Кернеса, поширену анонімними телеграм-каналами.

    Читайте також: Коронавірус проти Кернеса. Як COVID-19 змінив вибори в Харкові

Теми: КернесХарків


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