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Лукашенко не дозволить повернутися білоруським лікарям, які поїдуть допомагати Польщі

Четвер, 5 листопада 2020, 14:09
Лукашенко не дозволить повернутися білоруським лікарям, які поїдуть допомагати Польщі

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не пустить назад у країну лікарів, які відгукнуться на заклик Польщі допомогти в боротьбі з коронавірусом.

Джерело: Лукашенко 5 листопада на нараді, цитує його пресслужба

Деталі: Лукашенко нагадав, що кілька днів тому в Польщі заявили про наміри запрошувати до себе лікарів з-за кордону, в тому числі і з Білорусі, щоб налагодити боротьбу з коронавірусом. Самопроголошений "президент" заявив, що "зайвих лікарів у Білорусі немає". За його словами, заборона на повернення "це не погроза, а наказ для уряду".

Пряма мова: "Особливо просять наших лікарів приїхати до Польщі, щоб допомогти населенню і державі в боротьбі з ковідом. Хочу попередити: зайвих лікарів у нас немає. Нам самим треба лікувати наших людей. Але, слідуючи своєму принципу, ми нікого тримати не будемо. Однак треба розуміти: поїхав - назад не повернешся, там будеш працювати і заробляти ті великі гроші, за якими поїхав...

Тому всіх треба ставити на місце, нікому не перешкоджаючи в разі, якщо він хоче великого рубля або у нього позеленіли очі від валюти".

Нагадаємо: Від самого початку пандемії Лукашенко називав коронавірус "психозом, якому піддався світ". 28 липня Лукашенко заявив, що безсимптомно на ногах перехворів коронавірусною інфекцією. Він призначив епідрозслідування з приводу того, де міг заразитися.

Лукашенко також заявляв, що в Білорусі люди вмирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу. Також він кілька разів говорив, що в країні коронавірус перемогли.

У Білорусі вже майже 3 місяці сотні тисяч громадян протестами вимагають, щоб Лукашенко зрікся влади і призначив перевибори президента.

Українська правда

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Теми: ЛукашенкоБілоруськоронавірус
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