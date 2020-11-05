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Рада ЄС та Європарламент домовилися прив’язати виплати з бюджету до верховенства права

Четвер, 5 листопада 2020, 15:45

Рада ЄС та Європейський парламент досягли згоди щодо нового механізму, що дозволяє Брюсселю скоротити фінансування країнам через недотримання норм верховенством права.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Ця домовленість є одним із кроків у ширшому процесі доопрацювання пакету бюджету та створення фонду допомоги на суму 1,8 трлн євро.

Багато членів Європарламенту та національних урядів заявили, що вони не погодяться на елементи плану фінансування, якщо він не включатиме новий метод прив'язки виплат до поваги демократичних принципів.

Водночас Польща та Угорщина заявили, що можуть заблокувати ратифікацію нового фонду допомоги ЄС, якщо механізм верховенства права їм не сподобається.

Новий механізм, який все ще вимагає остаточного схвалення від Європарламенту та Ради, важче запустити, ніж спочатку передбачали Єврокомісія та Європарламент. Відповідно до угоди, рішення про скорочення коштів потребуватиме схвалення кваліфікованою більшістю країн-членів - це означає на практиці, що західні та північні країни ЄС, які ретельно ставляться до питань верховенства права, не можуть самостійно просувати санкції.

Механізм також не охоплює широких проблем верховенства права, а зосереджує увагу на принципах верховенства права, які "впливають або серйозно ризикують вплинути на надійне фінансове управління бюджетом ЄС або захист фінансових інтересів Союзу досить безпосереднім чином".

Тим не менше, члени Європарламенту таки отримали деякі поступки щодо функціонування механізму, в тому числі є згадка про "загрозу незалежності судової влади" як одне з питань, яке може свідчити про порушення принципів верховенства права.

Також було досягнуто компромісу щодо строків прийняття будь-яких скорочень фінансування, причому Рада повинна прийняти рішення протягом одного місяця з моменту отримання пропозиції Комісії - з можливим продовженням на два місяці.

Щоб вирішити занепокоєння членів Європарламенту, які заявили, що механізм може бути проігнорований країнами-членами, компроміс також зазначає, що Комісія використовуватиме свої права для скликання Ради "там, де вона вважатиме за доцільне".

Теми: ЄвропарламентЄС


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