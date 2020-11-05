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Франція подвоїть контроль на кордоні на тлі останніх терактів

Четвер, 5 листопада 2020, 16:38

Президент Франції Еммануель Макрон закликав до перегляду чинної політики функціонування Шенгенської зони та контролю на зовнішніх кордонах Шенгену на тлі терактів, які нещодавно сталися у Франції та Австрії. Також він оголосив, що Франція подвоїть контроль на власному внутрішньому кордоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Ми повинні радикально переглянути організацію Шенгену, посилити наш спільний захист кордонів реальними поліцейськими силами на зовнішніх кордонах зони, і також посилити інтеграцію наших правил", - зазначив президент. 

Еммануель Макрон повідомив, що Франція подвоїть кількість поліцейських та військових, які здійснюють контроль на її внутрішньому кордоні: кількість силовиків зросте з 2400 до 4800. 

"Ці рішення - це частина того, що ми робили останні три роки, але й з урахуванням зростання загрози - терактів, яких щойно зазнала Франція та Австрія", - зазначив він. 

Він також вказав на те, що люди, які організовують перевезення нелегальних мігрантів до Європи, нерідко пов’язані з терористичними угрупуваннями, тому боротьба з нелегальними перевізниками й тероризмом - взаємопов’язані питання. 

Макрон сказав, що висуне свої пропозиції щодо функціонування Шенгенської зони на наступному саміті лідерів ЄС у грудні та висловив сподівання, що ці зміни вдасться фіналізувати під час головування Франції у раді ЄС в першій половині 2022 року. 

Теми: Франціякордонтероризм
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