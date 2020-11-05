Франція подвоїть контроль на кордоні на тлі останніх терактів
Президент Франції Еммануель Макрон закликав до перегляду чинної політики функціонування Шенгенської зони та контролю на зовнішніх кордонах Шенгену на тлі терактів, які нещодавно сталися у Франції та Австрії. Також він оголосив, що Франція подвоїть контроль на власному внутрішньому кордоні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
"Ми повинні радикально переглянути організацію Шенгену, посилити наш спільний захист кордонів реальними поліцейськими силами на зовнішніх кордонах зони, і також посилити інтеграцію наших правил", - зазначив президент.
"Ці рішення - це частина того, що ми робили останні три роки, але й з урахуванням зростання загрози - терактів, яких щойно зазнала Франція та Австрія", - зазначив він.
Він також вказав на те, що люди, які організовують перевезення нелегальних мігрантів до Європи, нерідко пов’язані з терористичними угрупуваннями, тому боротьба з нелегальними перевізниками й тероризмом - взаємопов’язані питання.
Макрон сказав, що висуне свої пропозиції щодо функціонування Шенгенської зони на наступному саміті лідерів ЄС у грудні та висловив сподівання, що ці зміни вдасться фіналізувати під час головування Франції у раді ЄС в першій половині 2022 року.