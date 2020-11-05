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В Італії за добу майже пів тисячі смертей, 34,5 тис. заражених коронавірусом

Четвер, 5 листопада 2020, 19:37

Італія за минулу добу зареєструвала 34 505 нових заражень коронавірусом і майже пів тисячі смертей. 

Такими є дані міністерства охорони здоров'я країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.

Це найбільша кількість нових інфекцій від початку пандемії. У середу кількість інфікованих теж була високою - 30 550 за добу. 

Міністерство також повідомило про 445 смертей, пов'язаних з COVID. У середу їх було 352. 

Кількість загиблих не була настільки високою з 2 травня, коли було зафіксовано 474 смерті.

Північний регіон Ломбардія залишається найбільш постраждалим районом - там повідомили про 8 822 нових випадки у четвер, у середу -  7 758.

В Італії внаслідок COVID-19 померли 40 192 людей,  заразилися 824 879.



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