В Італії за добу майже пів тисячі смертей, 34,5 тис. заражених коронавірусом
Четвер, 5 листопада 2020, 18:37
Італія за минулу добу зареєструвала 34 505 нових заражень коронавірусом і майже пів тисячі смертей.
Такими є дані міністерства охорони здоров'я країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.
Це найбільша кількість нових інфекцій від початку пандемії. У середу кількість інфікованих теж була високою - 30 550 за добу.
Міністерство також повідомило про 445 смертей, пов'язаних з COVID. У середу їх було 352.
Кількість загиблих не була настільки високою з 2 травня, коли було зафіксовано 474 смерті.
Північний регіон Ломбардія залишається найбільш постраждалим районом - там повідомили про 8 822 нових випадки у четвер, у середу - 7 758.
В Італії внаслідок COVID-19 померли 40 192 людей, заразилися 824 879.