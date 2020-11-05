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Франція зареєструвала рекордні 58 тисяч нових інфекцій коронавірусу

Четвер, 5 листопада 2020, 21:43

У Франції за минулу добу коронавірус підтвердили у 58 046 осіб - найвищий показник з моменту початку пандемії.

Про це оголосив у четвер глава Генеральної дирекції МОЗ Франції Жером Саломон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Кількість людей, які померли від COVID-19, зросла за добу на 363 і склала 39 037. У середу повідомили про 385 смертей. 

У лікарні госпіталізували ще 3 тисячі нових пацієнтів з коронавірусом. 

Загальна кількість заражень від початку пандемії зараз становить 1 601 367. Рівень позитивних результатів тестів - 20,76%. 

За словами Жерома, епідеміологічна ситуація в країні серйозна, і до 85% ліжкового фонду у лікарнях вже використовується. 

Дані надійшли незабаром після того, як Париж оголосив про нові обмежувальні заходи, введені в рамках другого загальнонаціонального карантину, запровадженого з минулої п'ятниці.

Зокрема, в Парижі ресторанам заборонили доставку і продаж страв "з собою" з 10 вечора.

 У четвер інша європейська країна, Італія, повідомила про рекордні 34 505 випадків нових заражень і майже пів тисячі смертей. 



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