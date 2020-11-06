Facebook заблокував групу з 350-ми тисяча прихильників Трампа, де закликали до насильства

Соцмережа Facebook заблокувала групу "Stop the Steal" ("Зупинити крадіжку"), в якій прихильники Дональда Трампа, зокрема, заклики до насильства і поширювали безпідставні заяви чинного президента про фальсифікації виборів командою Джона Байдена.

Джерело: АР

Дослівно: "Відповідно до винятковими заходами, які ми приймаємо в цей період підвищеної напруженості, ми видалили групу" Stop the Steal ", в якій координували дії щодо делегітимації виборчого процесу. Ми також бачили тривожні заклики до насильства з боку членів групи ".

Деталі: На момент блокування в фейсбук-групі було більше 350 тисяч учасників.

Що передувало: Чинний президент США Дональд Трамп безпідставно звинуватив своїх політичних суперників у спробі вкрасти результати президентських виборів.