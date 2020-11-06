Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Facebook заблокував групу з 350-ми тисяча прихильників Трампа, де закликали до насильства

П'ятниця, 6 листопада 2020, 07:59

Соцмережа Facebook заблокувала групу "Stop the Steal" ("Зупинити крадіжку"), в якій прихильники Дональда Трампа, зокрема, заклики до насильства і поширювали безпідставні заяви чинного президента про фальсифікації виборів командою Джона Байдена.

Джерело: АР

Дослівно: "Відповідно до винятковими заходами, які ми приймаємо в цей період підвищеної напруженості, ми видалили групу" Stop the Steal ", в якій координували дії щодо делегітимації виборчого процесу. Ми також бачили тривожні заклики до насильства з боку членів групи ".

Деталі: На момент блокування в фейсбук-групі було більше 350 тисяч учасників.

Що передувало: Чинний президент США Дональд Трамп безпідставно звинуватив своїх політичних суперників у спробі вкрасти результати президентських виборів.

Теми: СШАвибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ТаблицяУ світі діагностували рекордну кількість заражень COVID-19. Половина випадків припадає на Європу

Аптеки й транспорт: Степанов пояснив, як діятиме "карантин вихідного дня"

Створення вільної економічної зони планується ще й на заході України – Єрмак

Новини 5 листопада: плани МОЗ щодо посилення карантину, вибори в США

Зеленський звільнив трьох голів ОДА

В зоні ООС загострилась ситуація

Усі новини...
США
Головні новини четверга і ночі: плани МОЗ щодо посилення карантину, вибори в США
Вибори в США: легалізацію канабісу підтримали ще п'ять штатів
Трамп звинуватив Байдена у спробі вкрасти результати виборів
Останні новини
08:51
Макрон підтримав Зеленського щодо зустрічі "нормандської четвірки"
08:40
Ключовий штат у США призупинив публікацію результатів виборів
08:18
COVID в Україні: 9,7 тисяч хворих, рекорди смертей і одужань
08:08
Головні новини четверга і ночі: плани МОЗ щодо посилення карантину, вибори в США
07:59
Facebook заблокував групу з 350-ми тисяча прихильників Трампа, де закликали до насильства
07:12
11 (ОДИНАДЦЯТЬ) порушень перемир'я за добу, але ситуація вже стабілізувалась — ООС
06:31
Російську вакцину від коронавірусу будуть тестувати ще й на угорцях
06:02
КартаВибори в США: легалізацію канабісу підтримали ще п'ять штатів
04:32
ТаблицяУ світі діагностували рекордну кількість заражень COVID-19. Половина випадків припадає на Європу
02:53
ВідеоТрамп звинуватив Байдена у спробі вкрасти результати виборів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!