Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Facebook заблокував групу з 350-ми тисяча прихильників Трампа, де закликали до насильства

П'ятниця, 6 листопада 2020, 06:59
Facebook заблокував групу з 350-ми тисяча прихильників Трампа, де закликали до насильства

Соцмережа Facebook заблокувала групу "Stop the Steal" ("Зупинити крадіжку"), в якій прихильники Дональда Трампа, зокрема, заклики до насильства і поширювали безпідставні заяви чинного президента про фальсифікації виборів командою Джона Байдена.

Джерело: АР

Дослівно: "Відповідно до винятковими заходами, які ми приймаємо в цей період підвищеної напруженості, ми видалили групу" Stop the Steal ", в якій координували дії щодо делегітимації виборчого процесу. Ми також бачили тривожні заклики до насильства з боку членів групи ".

Деталі: На момент блокування в фейсбук-групі було більше 350 тисяч учасників.

Що передувало: Чинний президент США Дональд Трамп безпідставно звинуватив своїх політичних суперників у спробі вкрасти результати президентських виборів.

Теми: СШАвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
США
Санкції проти топ-посадовців РФ і двох посіпак Пригожина запровадили США
За допомогу Росії США запровадили санкції проти компаній із Киргизстану
США виділили Україні 190 Bradley, з них знищено близько 10 – WP
Останні новини
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
Усі новини...
Реклама: