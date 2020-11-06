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Зеленський обіцяє Макрону зберегти "антикорупційну архітектуру" і пропонує маски

П'ятниця, 6 листопада 2020, 09:44

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном пообіцяв зробити все можливе задля збереження антикорупційної системи й ключових реформ.

Джерело: Офіс президента України

Деталі: Серед іншого, сторони обговорили ситуацію навколо рішень Конституційного cуду України. 

Макрон наголосив, що вважає важливими проведені Україною реформи, зокрема в банківському секторі. 

Він зазначив, що деякі з цих реформ вимагають рішучості та мудрості.

Зеленський запевнив, що Україна зробить усе можливе задля збереження антикорупційної архітектури й таких важливих реформ, як реформа банківського сектору, земельна реформа, а також діяльності Фонду гарантування вкладів.

Президенти України та Франції також обговорили покращення торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.

Вони також обговорили ситуацію з пандемією COVID-19 та необхідність об’єднання зусиль для подолання цього масштабного виклику.

Макрон зазначив, що дотримає слова щодо відвідання Києва з візитом, щойно це стане можливим.

Пряма мова Зеленського: "Хочу підтвердити підтримку вашої ініціативи щодо налагодження виробництва стратегічних товарів медичного призначення та обладнання у Європі. Ми готові надати посильну підтримку в налагодженні такого виробництва за участі українських підприємств – виробників захисних масок, халатів та дезінфекторів".

Теми: ЗеленськийКСреформибанкиземля


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