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Вибори в Миколаєві: до другого туру пройшли кандидати "Пропозиції" та ОПЗЖ

П'ятниця, 6 листопада 2020, 13:08
Вибори в Миколаєві: до другого туру пройшли кандидати Пропозиції та ОПЗЖ

У другому турі виборів міського голови Миколаєва братимуть участь кандидат від партії "Пропозиція" Олександр Сенкевич і кандидат "Опозиційною платформи - За життя" Владислав Чайка, голосування заплановано на 22 листопада.

Джерело: "НикВести"

Деталі: Миколаївська міська територіальна виборча комісія 5 листопада оголосила результати виборів мера.

Згідно з підсумковим протоколом, кандидати на посаду миколаївського мера набрали:

- Олександр Сенкевич 38 654 голоси;

- Владислав Чайка 29 095 голосів;

- Тетяна Домбровська 14 248 голосів;

- Микола Круглов 7368 голосів;

- Юрій Гранатуров 5394 голоси;

- Олександр Садиков 3537 голосів.

Таким чином, до другого туру виборів мера в Миколаєві, який відбудеться 22 листопада, проходять два кандидати: Олександр Сенкевич (партія "Пропозиція"), який набрав 38,94% голосів; Владислав Чайка (ОПЗЖ), який набрав 29,31%.

Цьому передувало: 3 листопад Миколаївська міська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів до міської ради.

5 листопада стало відомо про другий тур у 14 містах: 15 листопада - в Одесі, Луцьку, Сумах, Краматорську, Камʼянець-Подільському; 22 листопада - у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Львові, Ужгороді, Рівному, Словʼянську, Броварах і Дрогобичі.

Теми: вибориМиколаїв
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