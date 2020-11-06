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На вихідних буде прохолодно, але без опадів

П'ятниця, 6 листопада 2020, 14:14
Фото kanos.com.ua

У найближчі дні в Україні очікується прохолодна погода, без опадів, вночі та вранці туман.  

Джерело: синоптик Наталя Діденко та Укргідрометцентр у Facebook

Пряма мова Діденко: "Антициклон Ramesh заблокує дощі на всі вихідні в Україні. Але туманам дозволить шастати. Вітер північно-західний, помірний, часом поривчатий.

Температура повітря на суботу-неділю трохи підвищиться, протягом дня +8+13 градусів, на Півдні +12+15 градусів". 

 

Деталі: У Києві 7-8 листопада дощів не буде. Періодично туман. У нічні години передбачається +5+7 градусів, протягом дня +10 градусів. 

 

На наступному тижні синоптик прогнозує перші морози.

Українська правда
Теми: погода


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