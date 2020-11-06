На вихідних буде прохолодно, але без опадів

У найближчі дні в Україні очікується прохолодна погода, без опадів, вночі та вранці туман.

Джерело: синоптик Наталя Діденко та Укргідрометцентр у Facebook

Пряма мова Діденко: "Антициклон Ramesh заблокує дощі на всі вихідні в Україні. Але туманам дозволить шастати. Вітер північно-західний, помірний, часом поривчатий.

Температура повітря на суботу-неділю трохи підвищиться, протягом дня +8+13 градусів, на Півдні +12+15 градусів".

Деталі: У Києві 7-8 листопада дощів не буде. Періодично туман. У нічні години передбачається +5+7 градусів, протягом дня +10 градусів.

На наступному тижні синоптик прогнозує перші морози.