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Члена транснаціональної банди "Лоту Гулі" викрили у Львові

П'ятниця, 6 листопада 2020, 14:09
Члена транснаціональної банди Лоту Гулі викрили у Львові

Служба безпеки України викрила у Львові учасника транснаціонального організованого злочинного угруповання "Лоту Гулі", яке причетне до вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.

Джерело: сайт СБУ

Деталі: За даними спецслужби, раніше засуджений громадянин однієї з країн Південного Кавказу нелегально прибув до Львівської області. Зловмисник спеціалізувався на вимаганні грошей і вирішенні конфліктних ситуацій між іншими учасниками кримінального середовища.

Після прибуття на територію регіону він намагався діяти в інтересах міжнародного злочинного угруповання так званого "Лоту Гулі" у ролі "смотрящого".

Співробітники СБУ викрили зловмисника в обласному центрі.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину і обрано запобіжний захід.

Відкрите провадження за ч. 2. ст. 332-2 Кримінального кодексу "Незаконне перетинання державного кордону".

 

Українська правда

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Теми: Львівкримінал
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