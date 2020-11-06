Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Члена транснаціональної банди "Лоту Гулі" викрили у Львові

П'ятниця, 6 листопада 2020, 15:09

Служба безпеки України викрила у Львові учасника транснаціонального організованого злочинного угруповання "Лоту Гулі", яке причетне до вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.

Джерело: сайт СБУ

Деталі: За даними спецслужби, раніше засуджений громадянин однієї з країн Південного Кавказу нелегально прибув до Львівської області. Зловмисник спеціалізувався на вимаганні грошей і вирішенні конфліктних ситуацій між іншими учасниками кримінального середовища.

Після прибуття на територію регіону він намагався діяти в інтересах міжнародного злочинного угруповання так званого "Лоту Гулі" у ролі "смотрящого".

Співробітники СБУ викрили зловмисника в обласному центрі.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину і обрано запобіжний захід.

Відкрите провадження за ч. 2. ст. 332-2 Кримінального кодексу "Незаконне перетинання державного кордону".

 

Українська правда
Теми: Львівкримінал


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден перемагає у ключовій для виграшу виборів Пенсільванії

Кличко залишається мером Києва

Помер Жванецький

мапаВся Україна опинилася у "помаранчевій" і "червоній" зоні COVID-19

виправленоРада не змогла призначити суддю КС - буде повторний конкурс  

Відтепер за неносіння масок у громадських місцях штрафуватимуть

Усі новини...
Львів
Вибори мера Львова: другий тур відбудеться 22 листопада
"Залишайтеся вдома". Як знаходять дах над головою ті, у кого його немає
Садовий кличе Синютку на дебати перед другим туром
Останні новини
16:09
Байден перемагає у ключовій для виграшу виборів Пенсільванії
16:06
Тіло українського полярника доставлять додому 7 листопада
16:03
У жовтні міжнародні резерви України зменшились на 1,5% – НБУ
16:01
результатиДо Київради проходять 7 партій - офіційно
15:45
Київ і ще 4 обласних центри близькі до переходу в "червону" зону – Ляшко
15:40
"Сьогодні гіркий день": Зеленський співчуває через смерть Жванецького
15:37
Бізнес зібрав позовів до держави на 580 мільйонів через зелений тариф
15:37
Кличко залишається мером Києва
15:27
фотоЧерез зауваження про маску чоловік напав на поліцейського в метро Києва: зупиняли пострілом
15:20
Новий аеропорт на Закарпатті: відібрали дві місця для проектування
Усі новини...