Члена транснаціональної банди "Лоту Гулі" викрили у Львові
Служба безпеки України викрила у Львові учасника транснаціонального організованого злочинного угруповання "Лоту Гулі", яке причетне до вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.
Джерело: сайт СБУ
Деталі: За даними спецслужби, раніше засуджений громадянин однієї з країн Південного Кавказу нелегально прибув до Львівської області. Зловмисник спеціалізувався на вимаганні грошей і вирішенні конфліктних ситуацій між іншими учасниками кримінального середовища.
Після прибуття на територію регіону він намагався діяти в інтересах міжнародного злочинного угруповання так званого "Лоту Гулі" у ролі "смотрящого".
Співробітники СБУ викрили зловмисника в обласному центрі.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину і обрано запобіжний захід.
Відкрите провадження за ч. 2. ст. 332-2 Кримінального кодексу "Незаконне перетинання державного кордону".