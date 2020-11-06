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"Заразитися може будь-хто": ще один глава ОДА захворів на COVID-19

П'ятниця, 6 листопада 2020, 14:11
Заразитися може будь-хто: ще один глава ОДА захворів на COVID-19

Голова Вінницької обласної адміністрації Сергій Борзов повідомив, що захворів на коронавірус.

Джерело: Борзов у Facebook

Деталі: Очільник ОДА повідомив, що у п’ятнуцю ковідну пневмонію підтвердила комп’ютерна томографія. Він перебуватиме на самоізоляції, але обіцяє "не самоізолюватись від життя Вінницької області"

Пряма мова: "Прошу вінничан: бережіть себе і оточуючих. Для коронавірусу не має значення ваш соціальний статус, посада чи професія. Заразитися може будь-хто".

Додатково: За рішенням комісії ТЕБ та НС Вінниччина вперше на карантинній карті отримала "червону зону" - місто Козятин і Тиврівський район з 9 листопада.

На межі "червоної зони" - місто Вінниця. Решта області залишається в "помаранчевій".

Українська правда
Теми: коронавірусВінницька область
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