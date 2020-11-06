Росіянка влаштувала потужну нарколабораторію на Київщині і пропонувала $85 тисяч силовикам

Силовики ліквідували на Київщині потужну нарколабораторію, яку організувала громадянка Росії. Вона намагалася викупити своїх спільників зв 85 тисяч доларів.

Джерело: Київська міська прокуратура, Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції

Деталі: За даними слідства, на початку літа 2020 року 59-річна громадянка Російської Федерації разом із спільниками - громадянами України та ще однією росіянкою організували на території Київської області діяльність високотехнологічної лабораторії з виготовлення психотропних речовин.

Двоє чоловіків, 1972 та 1986 років народження, були лаборантами-хіміками: саме вони виготовляли метадон, а жителька РФ, 1970 року народження, виконувала роль "охоронця" будинку, де облаштували нарколабораторію.

Сама організаторка угруповання налагодила канали збуту метадону як на території країни, так і за її межами – на території Росії та Білорусі.

Потужності такої лабораторії дозволяли "хімікам" виготовляти понад 100 кілограмів метадону щомісяця, що еквівалентно 800 тисяч доз для роздрібного продажу.

4 листопада силовики провели обшуки за місцем проживання учасників злочинної групи та в приміщенні, де синтезували метадон.

У ході слідчих дій правоохоронці вилучили близько 35 кг метадону, близько 1 тонни прекурсорів, достатніх для виготовлення понад 250 кг наркотичного засобу метадон, понад 250 кг хімічних сполук, близько 500 одиниць обладнання (колби, пробірки, мірні стакани, холодильники, реактори), гроші в сумі 35 тис. доларів США та інші речові докази.

Оціночна вартість вилученого становить близько 50 млн гривень.

Трьох учасників злочинної групи затримали та повідомили про підозру.

Водночас організаторка наркоугруповання вийшла на начальника одного з відділів ДБН і запропонувала хабар у 85 тисяч доларів США за звільнення своїх спільників.

За домовленістю, 35 тисяч доларів неправомірної вигоди складали кошти, вилучені в учасників злочинної групи під час обшуків, а решту зловмисниця мала передати двома траншами. Хабар призначався для підкупу слідчого та прокурора у кримінальному провадженні, а також судді, що мала обирати запобіжні заходи затриманим учасникам наркоугруповання.

6 листопада організаторку затримали під час передачі частини неправомірної вигоди у сумі 22 тис. доларів США співробітнику ДБН України.

Затриманій особі готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.