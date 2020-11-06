Після "розвороту" Пенсильванії Трамп написав гнівний твіт

Чинний президент Дональд Трамп заявив про проблеми з чесністю виборів у Пенсильванії, після того як його суперник від демократів Джо Байден вирвався вперед у цьому штаті.

"Філадельфія має прогнилу історію з чесністю виборів", - відреагував Дональд Трамп у своєму Twitter.

На додачу, штаб кампанії Трампа 6 листопада заявили, що вірять у його перемогу та збираються оскаржувати результати виборів, повідомляє CNN.

"Вибори ще не закінчилися. Хибні прогнози про те, що Джо Байден стане переможцем, грунтуються на основі результатів у чотирьох штатах, які ще далеко не фінальні… Байден покладається на ці штати у своїх фальшивих претензіях на Білий дім, але коли результати виборів будуть фінальними, президент Трамп буде переобраний" , - заявив старший радник кампанії Метт Морган.

Він зазначив, що у Джорджії має бути перерахунок голосів, тому що вони "впевнені, що знайдуть неправильно пораховані бюлетеі і де президент Трамп у підсумку виграє".

"Було багато проблем у Пенсильванії, включно з тим, що посадовці відповідальні за проведення виборів не допустили наших спостерігачів від нормального доступу до місць підрахунку голосів", - продовжив він у заяві.

Морган також заявив, що у Неваді нібито тисячі людей "неналежно відправили бюлетені поштою".

Він також висловив впевненість у перемоги Трампа в Аризоні, звинувативши у "невідповідальних" повідомлення Fox News та Associated Press.

Нагадаємо, сьогодні Джо Байден випередив Дональда Трампа у ключовому штаті Пенсильванії. Із голосами Пенсильванії і Джорджії, де він також здобув перевагу, Байден претендує на 306 голосів виборників - із необхідних для перемоги 270.

Підкреслимо, це не остаточний результат виборів. Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників.

Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

Перед цим Дональд Трамп вже декілька разів заявляв про шахрайство з голосуванням, подав судові позови і закликав до перерахунку голосів у кількох штатах.

Європейська правда