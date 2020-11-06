КС звинуватив НАБУ в підбурюванні суспільства до беззаконня

Конституційний суд звинувачує Національне антикорупційне бюро у підбурюванні суспільства до вирішення в неконституційний спосіб політичної проблеми, що склалася в Україні.

Джерело: сайт КС

Деталі: 6 листопада НАБУ заявило, що рішення КС про визнання неконституційними повноважень президента у законі про НАБУ загрожує повноцінній роботі інституції в майбутньому. Це призведе до того, що поза правовим полем опиниться призначення та звільнення директора бюро, здійснення незалежного аудиту інституції та обрання і функціонування Ради громадського контролю при НАБУ.

Дослівно КС: "Опублікована заява НАБУ направлена виключно на підбурювання суспільства та вирішення вказаної політичної проблеми в неконституційний спосіб. При цьому продовжується систематичне викривлення та спотворення змісту рішення Конституційного суду України в приватних інтересах.

Разом з тим, нагадуємо, що для приведення окремих норм Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" у відповідність до Конституції України, Суд відтермінував втрату чинності цих положень на три місяці, з метою збереження цілісності системи антикорупційного законодавства, спрямованої на боротьбу з корупцією".

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Передісторія: Раніше в НАБУ нагадали, що 17 вересня 2020 року КСУ визнав неконституційними окремі норми закону "Про НАБУ" в частині повноважень президента. І хоча це рішення не скасовує факт утворення та функціонування бюро, не обмежує роботу детективів та не ставить під сумнів статус НАБУ як державного правоохоронного органу, воно містить загрози для повноцінної роботи інституції в майбутньому.