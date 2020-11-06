Новини 6 листопада: карантин в Україні, вибори в США

Вся Україна опинилася у "помаранчевій" і "червоній" зоні COVID-19, Байден здобуває Джорджію та йде до перемоги на виборах президента США, — актуальні новини 6 листопада.

Про карантин в Україні

Вся територія України опинилася у "помаранчевій" та "червоній" зоні захворювання на коронавірус.

Водночас Верховна Рада запровадила штрафи для громадян за перебування у громадських спорудах і транспорті без масок.

Про вибори в США

Кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає чинного президента Дональда Трампа у Джорджії, що робить майже певною його перемогу на виборах 46-го президента США.

Крім того, Байден перемагає чинного президента Дональда Трампа у ключовій для виграшу виборів президента Пенсільванії.

Президент США Дональд Трамп найближчим часом планує діяти так, ніби він розпочинає свій другий термін достроково, навіть без оголошення його переможцем виборів.

На тлі повідомлень, що Трамп не планує "здаватись" на виборах, виборчий штаб Байдена попередив, що Трампа можуть примусово випровадити з Білого дому.

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