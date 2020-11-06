Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОАСК просять скасувати результати "опитування Зеленського"

П'ятниця, 6 листопада 2020, 21:07
ОАСК просять скасувати результати опитування Зеленського

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов до президента Володимира Зеленського та політичної партії "Слуга Народу".

Джерело: пресслужба ОАСК

Деталі: Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати результати проведеного опитування, ініційованого Зеленським, яке відбулось 25 жовтня 2020 року під час місцевих виборів.

На думку позивача, результати опитування можуть викривити думку українців щодо важливих питань, серед яких і національна безпека України.

Нагадаємо: 21 жовтня через ОАСК намагалися заборонити проведення цього "опитування".

Читайте також: За кулісами "5 питань від президента". Розповідь "волонтера" про опитування Зеленського

"Почую кожного". Зеленський хоче дізнатись про суперечки на кухнях на всенародному опитуванні

Який злочин, таке і покарання. Або чому "народна відповідь" на перше питання президента нікого не здивує

Питання №1. Чому "друге важливе питання" президента дійсно має значення

Шантаж із ядерною зброєю: що стоїть за Зе-питанням про Будапештський меморандум

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ОАСКопитуванняЗеленськийСлуга народувибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
ОАСК
Суддів, що порушили присягу, варто позбавити високих "пенсій" за кошти громадян 
Суддя ОАСК Аблов намагається піти у відставку із пожиттєвими виплатами – ЦПК
Судова реформа: що відбулося і що далі?
Останні новини
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
Усі новини...
Реклама: