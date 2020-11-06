ОАСК просять скасувати результати "опитування Зеленського"

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов до президента Володимира Зеленського та політичної партії "Слуга Народу".

Джерело: пресслужба ОАСК

Деталі: Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати результати проведеного опитування, ініційованого Зеленським, яке відбулось 25 жовтня 2020 року під час місцевих виборів.

На думку позивача, результати опитування можуть викривити думку українців щодо важливих питань, серед яких і національна безпека України.

Нагадаємо: 21 жовтня через ОАСК намагалися заборонити проведення цього "опитування".

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