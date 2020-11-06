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На Буковині рекордні майже 500 захворювань COVID за добу

П'ятниця, 6 листопада 2020, 22:58
На Буковині рекордні майже 500 захворювань COVID за добу

Протягом 6 листопада у Чернівецькій області зафіксували 480 випадків захворювання на коронавірус – це рекордний показник в області за час пандемії.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Деталі: Цього дня лабораторія дослідила 1692 зразки. За 24 години захворіли 480, а вилікувалися 121 людина, четверо померли.

Загалом в регіоні вже зареєстрували понад 24,5 тисячі випадків зараження, із них летальних – 438. Всього вилікувались понад 11 тисяч буковинців. 

Опубліковано Сергій Осачук Пʼятниця, 6 листопада 2020 р.

Знати більше: COVID-19 в Україні та світі: динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"  

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Нагадаємо: За добу 5 листопада в Україні діагностували 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, летальних випадків – 201, одужало – 10 762 особи, госпіталізували 1 517 осіб.

Українська правда
Теми: Чернівецька областькоронавірусепідемія
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