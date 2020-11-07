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Трамп хоче, аби Байден не заявляв права на пост президента

Субота, 7 листопада 2020, 01:47
Трамп хоче, аби Байден не заявляв права на пост президента

Чинний президент США, республіканець Дональд Трамп заявив, що його опонент на виборах, демократ Джо Байден не повинен робити "неправомірні" заяви про перемогу на виборах.

Джерело: Трамп в Twitter

Що передувало: Трамп оголосив про свою перемогу на виборах президента США.

Пряма мова: "Джо Байден не повинен неправомірно заявляти про права на пост президента. Я можу робити такі ж заяви. Судові розгляди тільки починаються.

У мене був такий великий відрив у всіх цих штатах ввечері в день виборів, а потім цей відрив загадковим чином зник після декількох днів. Можливо, цей відрив відновиться в міру того, як будуть просуватися ініційовані нами судові розгляди".

Читати більше: Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США.

Нагадаємо: 

  • За останніми даними, рекордні понад 100 млн виборців достроково проголосували на виборах президента США до початку дня виборів. 
  • Трамп неодноразово критикував голосування поштою, заявляючи, що через нього можна фальсифікувати голосування, не надавши ніяких доказів своїх слів. 

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориСША
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