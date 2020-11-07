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Трамп хоче, аби Байден не заявляв права на пост президента

Субота, 7 листопада 2020, 02:47

Чинний президент США, республіканець Дональд Трамп заявив, що його опонент на виборах, демократ Джо Байден не повинен робити "неправомірні" заяви про перемогу на виборах.

Джерело: Трамп в Twitter

Що передувало: Трамп оголосив про свою перемогу на виборах президента США.

Пряма мова: "Джо Байден не повинен неправомірно заявляти про права на пост президента. Я можу робити такі ж заяви. Судові розгляди тільки починаються.

У мене був такий великий відрив у всіх цих штатах ввечері в день виборів, а потім цей відрив загадковим чином зник після декількох днів. Можливо, цей відрив відновиться в міру того, як будуть просуватися ініційовані нами судові розгляди".

Читати більше: Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США.

Нагадаємо: 

  • За останніми даними, рекордні понад 100 млн виборців достроково проголосували на виборах президента США до початку дня виборів. 
  • Трамп неодноразово критикував голосування поштою, заявляючи, що через нього можна фальсифікувати голосування, не надавши ніяких доказів своїх слів. 

Теми: вибориСША


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