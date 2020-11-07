Українець приховав у авто гаджети Apple і одяг на 15 мільйонів

На Закарпатті в пункті пропуску "Вилок" прикордонники викрили контрабанду гаджетів продукції Apple та одягу різних брендів.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Цієї ночі в пункті пропуску "Вилок" прикордонники ініціювали поглиблений огляд мікроавтобуса "Мерседес Спринтер", яким на в’їзд в Україну прямував 28-річний українець.

Як з’ясувалося, в конструктивних порожнинах мікроавтобуса, під обшивкою стін, чоловік заховав 570 одиниць приладів марки Apple, крім цього, в автомобілі знайдено й понад 490 одиниць одягу різних брендів.

Серед виявлених гаджетів Apple – "iPhone 12", "iPhone 11", "iPad", "Apple Watch", "MacBook", "iPhone 7 Plus", "iPhone Xr".

Зазначається, що запобігти схемі контрабанди коштовної продукції через кордон вдалося завдяки випереджувальній інформації оперативних співробітників Мукачівського прикордонного загону.

Виявлені товари, вартість яких може сягнути більше 15 млн гривень, в українця вилучили разом із мікроавтобусом. Наразі встановлюється точна сума оцінки конфіскованого.