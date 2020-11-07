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У Німеччині третій день поспіль рекордне зростання нових випадків коронавірусу

Субота, 7 листопада 2020, 12:40
У Німеччині третій день поспіль рекордне зростання нових випадків коронавірусу

У Німеччині протягом останньої доби виявили понад 23 тисячі нових випадки коронавірусу – найбільше з початку епідемії.

Про це свідчать дані Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SPIEGEL.

За останні 24 години було зареєстровано 23 399 нових випадків захворювання. Попередній рекорд становив 21 506 випадків напередодні. Ще днем раніше виявили майже 20 тисяч нових випадків.

Нинішні значення лише частково можна порівняти з весняними, оскільки в даний час проводиться значно більше тестів і в результаті виявляється більше інфекцій.

За даними інституту, в цілому 642 488 осіб по всій Німеччині були інфіковані Sars-CoV-2 з початку пандемії.

Кількість смертей, пов'язаних з вірусом, зросла на 130 до 11 226.

За оцінками інститут, в даний час видужало близько 412 тисяч людей.

Раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала громадян відповідально поставитися до жорсткого карантину, запровадженого на один місяць, щоб його можливо було зняти до Різдва. 

2 листопада в країні почався чотиритижневий частковий локдаун, спрямований на уповільнення поширення коронавірусу.

"М'який локдаун" передбачає закриття всіх підприємств дозвілля, ресторанів, кафе і більшості компаній сфери обслуговування. Крім того, громадянам наказали обмежити соціальні контакти за межами власного домогосподарства "до абсолютного мінімуму".

Теми: Німеччинакоронавірус
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