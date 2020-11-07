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У Польщі на тлі посилення обмежень новий максимум заражень

Субота, 7 листопада 2020, 13:49
У Польщі на тлі посилення обмежень новий максимум заражень

Міністерство охорони здоров’я Польщі повідомило про 27 875 нових випадків зараження коронавірусом протягом останньої доби – це найбільше з початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Рекордні показники заражень фіксують у Польщі третій день поспіль.

Всього з початку епідемії у Польщі коронавірус виявили у 521 640 осіб.

Протягом останньої доби від коронавірусної хвороби померли 349 людей. Всього жертвами коронавірусу в країні стали 7 636 хворих.

З 7 листопада у Польщі почали діяти посилені обмеження.

Кінотеатри, театри, галереї та установи культури закриті. Готелі приймають тільки гостей, які перебувають у відрядженні.

У торгових центрах закриті більшість магазинів, працюють тільки продуктові магазини, аптеки і пункти обслуговування.

Учні 1-3 класів переходять на онлайн-навчання, водночас для старшокласників дистанційне навчання продовжується до кінця листопада.

Теми: Польщакоронавірус
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