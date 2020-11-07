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Лукашенко назвав вибори в США "позориськом" і знущанням над демократією

Субота, 7 листопада 2020, 16:22
Фото: Belta

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував процес виборів у Сполучених Штатах, де цього тижня громадяни голосували за майбутнього президента.

Джерело: Белта

Пряма мова: "Оплот демократії... Ви подивіться, що відбувається з цими виборами (у США - УП). Це ж позорисько, знущання над цією демократією.

Подивимося, як ОБСЄ на це відреагує, і як німецький парламент ... зажадає повторних виборів в Америці. А там вже сьогодні треба вимагати повторних виборів. Тому що там порушено було все, навіть внутрішнє законодавство".

Деталі: Свою оцінку виборам президента США Лукашенко дав під час відвідування БелАЕС в Гродненській області.

Він додав, що західні країни "побояться" вимагати від Вашингтона проведення нових виборів, як вони зробили це стосовно Білорусі.

Нагадаємо: Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що Білорусь стає ядерною державою, оскільки там відкрилася атомна електростанція.

Теми: ЛукашенковибориСША


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